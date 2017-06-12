İşe alımı doğru yaptı ödülü kaptı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, işe alım süreçlerinde adayların deneyiminin bizzat kendileriyle yapılan anketlerle araştırıldığı, Talent Board tarafından düzenlenen Candidate Experience Survey’de ödüle layık görüldü.

Banka açıklamasına göre, 2012’den beri dünya çapında işe alım süreçlerinde adayların deneyimlerini araştırarak, onların görüşlerinin oluşturduğu sonuçlar doğrultusunda firmaları ödüllendiren Candidate Experience Survey’e bu yıl Türkiye ilk kez katıldı. QNB Finansbank’ın işe alım sürecine dahil olan 10 binden fazla adaya araştırma linki gönderildi. İki bin 500’e yakın adayın araştırmada görüşlerini paylaşması sonrası banka "Candidate Experience" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Talent Board’un önce kurumlara, öz değerlendirme yapmaları amacıyla bir anket yaptığını, daha sonra ise adaylara anket gönderilerek sonuçların karşılaştırmalı olarak incelendiğini ifade etti.

Ödülün tamamen adayların deneyiminden yola çıkılarak verildiğini bildiren Alp, "ABD'li bir sivil toplum kuruluşu olan Talent Board’un araştırmasına Türkiye 2016 yılında ilk kez dahil oldu. Araştırma kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve EMEA bölgesinde 25 binin üzerinde aday, işe alım sürecine dahil olduğu 150’nin üzerinde firmayı değerlendirdi. Adaylarımızın olumlu geri bildirimleri bize Canditate Experience ödülünü getirdi. Bu ödülün en önemli özelliği, çoğu büyük ödül kuruluşunun aksine, değerlendirmenin jüri tarafından değil, işe alım sürecine katılan adaylar tarafından yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Alp, işe alım sürecinde adayların yaşadıkları deneyimin geliştirilmesine kurum olarak önem verdiklerini ve bu alandaki çalışmaların, bizzat adayların deneyim aktarımıyla onaylanmasının kendileri için özel bir motivasyon olduğunu belirtti.

Ödülü Türkiye’ye ilk kez getiren kurumlardan oldukları için çok gurur duyduklarını bildiren Alp, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak adaylara ulaşmak için hedef kitleye yönelik kapsamlı işveren marka yönetimi uygulamaları yaparak, işe alım sürecini adayları en doğru şekilde anlamaya ve gözlemlemeye odaklanacak şekilde kurgulayarak bu başarılı sonucu elde ettik. Adaylarımıza görüş ve deneyimlerini paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.”