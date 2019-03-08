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İSEDAK toplantılarına ilişkin mal ve hizmet alımları

ANKARA (AA) - Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) çok taraflı uluslararası organizasyon ve toplantılarının yürütülmesine yönelik yapılacak...

İSEDAK toplantılarına ilişkin mal ve hizmet alımları
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ANKARA (AA) - Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) çok taraflı uluslararası organizasyon ve toplantılarının yürütülmesine yönelik yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu organizasyon ve toplantılara ilişkin her türlü mal ve hizmet alımları doğrudan alım usulüyle gerçekleştirilecek. Alımlar ilgili kanun kapsamında belirlenmiş parasal limitlere tabi olmayacak ve kısımlar halinde de yapılabilecek.

İhtiyaçlar, tek bir firmadan temin edilebileceği gibi çeşitliliği ve tek yerden tedarik edilememe durumu göz önünde bulundurularak farklı firmalardan da sağlanabilecek.

Organizasyon hizmetleri, konaklama ve şehir içi ulaşım gibi iş ve işlemler kiralama veya alım usulüyle temin edilebilecek.

Mal tedariki veya hizmet sunumunun piyasa fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü hallerde alım konusu iş ile iştigal eden bir veya birden fazla firmadan fiyat teklifleri alınacak.




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Alımlara Ilişkin Usul Ve EsaslarİSEDAKResmi Gazete
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