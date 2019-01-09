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İSG "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü aldı

- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü aldı

İSG
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Hayat ve Biz" projesiyle Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin beşincisi sahiplerini buldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Hayat ve Biz" projesi, Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne değer bulundu.

Geçen yıl marka itibarını en fazla artıran şirketlerin ödüllendirildiği törende konuşan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, bu yıl ilk kez kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ödül verdiklerini belirterek, "Hayat ve Biz projesi sadece ulusal sınırlar içinde kalmadı, global bir proje haline geldi. İZEV ve Sabiha Gökçen farkındalık yaratmak adına çok önemli bir projeye imza attı." ifadelerini kullandı.


- "Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmak"


İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise tek amaçlarının zihinlerdeki duvarları yıkmak olduğunu belirterek, "Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İZEV yetkilileri de konuşmalarında projenin ortaya çıkışı ve geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İSG ve İZEV yöneticilerine ödüllerini verdi. İSG ve İZEV'in ortak projesi Hayat ve Biz, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüle layık görülmüştü.

İZEV'in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği "Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz" projesi kapsamında Roger Waters'ın "Another Brick in The Wall" şarkısı yeniden seslendirilmişti.

Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

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