ISH Fuarı, Mart 2019’da Frankfurt’ta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (ISH) fuarı, gelecek yıl 11-15 Mart’ta Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapılacak.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ve Messe Fuarcılık mart ayında gerçekleştireceği ISH Frankfurt Fuarına ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, fuarda daha fazla etkinlik ve konfor sağlayan gelecek için yön belirleyici çözümler sunulması hedefleniyor. 2019'da gerçekleştirilecek fuarın partner ülkesi Fransa oldu. Bununla fuar sırasındaki uluslararası alışveriş daha da yoğun şekilde teşvik edilecek.

ISH aynı zamanda Alman endüstrisinin sanayi ürünleri fuarı olacak. İki yılda bir düzenlenen ve alanında dünyanın en büyüğü olan fuar, geleceğin yön belirleyici bina teknolojisinden oluşan geniş sunumuyla çok sayıda pratik çözümler önerecek ve hedefe yönelik olarak güncel siyasi ve ekonomik konulara değinecek. Giderek artan uluslararası olma özelliğiyle sektör, çok sayıda soruları ve çözümleri disiplinler arası bir alışverişte ele alma fırsatı yaratacak.

Son gününde kapılarını sadece uzman ziyaretçilere değil, bütün halka açacak olan fuar, iki bölümden oluşacak. Fuarın ilk bölümü olan ISH Water, yenilikçi banyo tasarımı, sürdürülebilir sıhhi çözümler ve içme suyu tesisat sistemleri odak noktasını oluşturacak.

Modern banyo tasarımları konusunda dünyanın en büyük satış salonundan tasarım geliştirmelerinde son teknolojik gelişmeler ve yeni, sürdürülebilir teknolojiler gösterilecek. ISH bunlarla birlikte tesisat işini daha etkin şekilde kolaylaştıran sistemler ve takımlar sergilenecek.

Fuarın ikinci bölümü olan ISH Energy, yenilenebilir enerjilerle kombine edilen etkin ısıtma ve iklimlendirme teknolojilerinin simgesi olacak. Üreticiler burada etkin ısı üretiminden ve naklinden ısı dağıtımına kadar uzanan geniş bir ısıtma teknolojisi çeşitliliği sunacak.



