Isı yalıtımı hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat kapsamında binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemleri de içeren ‘Fit for 55’ paketini devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını artıracağını belirten İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı yalıtımı, sağladığı enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konu. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. Ülkemiz ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımı, hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak düzenlemeler ve emisyon hedefleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirilen ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketinin, AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefiyle uygulamaya alındığını hatırlatarak, “Küresel ısınmaya karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması hedefine ulaşmak için bina sektöründe emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Ayrıca Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımlamasıyla birlikte ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturulmasının, uyum sürecinde önemli bir adım olduğunun altını çizen Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünü temsil eden İZODER olarak, ilgili bakanlıklar tarafından sürdürülen çalışmalara her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji verimsiz

AB'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından ve karbondioksit emisyonlarının yüzde 36'sından binaların sorumlu olarak görüldüğünü ifade eden Emrullah Eruslu, şunları söyledi: “Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji verimsiz. Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada tüketilen enerji katlanarak artıyor. Binalarımızı ısı yalıtımlı hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanan enerji tüketimini düşürebilir, böylece atmosfere yayılan sera gazı salımını da azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamalardan biridir.”

Emrullah Eruslu, İZODER’in binalarda yalıtım uygulamalarının artmasına yönelik sektöre ve topluma öncülük etmeye devam edeceğini belirterek, İZODER’in Şekerbank ile hayata geçirdiği EKOkredi kapsamında yapılan yalıtım uygulamaları ile bugüne kadar 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandığına ve 341 bin ton karbondioksit salımının engellendiğine dikkat çekti.

Binalarımız enerji verimli, çevre dostu olmalı

Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan yıllık enerji miktarının gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirten Emrullah Eruslu, “Gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız. Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısıl geçirgenlik değeri) ile ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” şeklinde konuştu.