İşimiz temiz yayılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” bir yılını doldurdu. Konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelerin hijyen kapasitelerini ve tercih edilebilirliklerini artırmak üzere bir dizi çalışma yapılan projede, pilot olarak seçilen Antalya, İzmir ve Muğla’da bugüne kadar 500’e yakın işletme temsilcisi mikro işletmelere özel hijyen eğitimini alarak İşimiz Temiz İşletmesi oldu. Eğitimlerin kapsamı 2022 yılında genişletilerek tüm Türkiye’ye yayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” birinci yılını doldurdu. Geçtiğimiz yıl 16 Ocak Dünya Hijyen Günü’nde lansmanı yapılan proje; konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini kapsıyor. Bir yıl boyunca proje paydaşları ile birlikte gerçekleştirilen araştırmalar, çalıştaylar, eğitici eğitimleri ve eğitim içerik çalışmaları sonunda 5 Ekim 2021 tarihinden itibaren Halk Eğitimi Merkezleri’nde verilmeye başlanan “Mikro işletmeler için hijyen eğitimi” ile işletmelerin hijyen kapasitelerini ve tercih edilebilirliklerini artırmak amaçlanıyor. Projenin ilk yılı için pilot olarak seçilen Antalya, İzmir ve Muğla’da başlayan eğitimlerle 3 ay gibi kısa bir sürede açılan toplam 26 kursa 500’e yakın işletme temsilcisi katıldı. İl Esnaf Odaları ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürlükleri desteği ile yeni kurs açılışları devam ediyor. 2022’de online eğitimlerle projenin kapsamı genişletilecek. Ayrıca işletmelere projenin web sitesine kayıt olarak başvuru olanağı getirilecek. Web sitesine kayıt olan ve eğitimini tamamlayan işletmelere, özel İşimiz Temiz işletme belgesi verilerek işletmelerin kalite ve hijyen kurallarına uydukları belgelenecek.

NURTEN ÖZTÜRK: “AMACIMIZ UZUN VADEDE KALICI SONUÇLARA ULAŞMAK”

Eğitimlerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını ve projenin sadece pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp devamlılık içereceğini belirten OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk “Pandemi, hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hepimize öğretti. Bu proje ile mikro işletme sahiplerinde önemli bir farkındalık yaratarak, işlerine büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Dünya Hijyen Günü’nde başladığımız İşimiz Temiz Projesi kapsamında bir yılda değerli paydaşlarımızla birlikte çok çalıştık, çok yol kat ettik. Amacımız uzun vadede başarılı sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçların kalıcı olmasını sağlamak” diye konuştu.

İşimiz Temiz projesi kapsamındaki eğitimler; konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki başta mikro işletmeler olmak üzere, hijyen konusunda bilgi seviyesini artırmak isteyen işletme sahipleri, çalışanlar ve tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. Pandemi sürecinde temizlik ve hijyen normlarının önem kazanması sonucu işletmelerde hijyen farkındalığı oluşturmayı ve hijyen normlarını yükseltmeyi amaçlayan İşimiz Temiz Projesi ile temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunan işletme sayısını artırmak hedefleniyor.

Online ve yüz yüze eğitimlerle kapsamı genişletilecek

İşimiz Temiz Eğitimleri, ele alınması gereken sektörel sorunların belirlenmesi, olası çözümlerin tartışılması ve eğitim içerikleri hakkında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen Proje Geliştirme Çalıştayı sonucu belirlendi. Proje kapsamında “Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi”, “Yiyecek-İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi” ve “Ulaşım Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi” olmak üzere 3 farklı hijyen programı geliştirildi. Yüz yüze 8 saat olarak belirlenen eğitimler MEB onayının ardından hayata geçirildi. Söz konusu içerikler 2022’de online olarak da işletmelere sunulmaya devam edecek.

Eğitimleri tamamlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerinin bireylere sağladığı avantajlar arasında Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi sayesinde Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir adım öne geçiyor. Proje eğitimini tamamlayan kişilere halk eğitimi merkezinde verilen ustalık eğitimlerinde de bir avantaj sağlanmış oluyor. Çeşitli konularda verilen bu eğitimlerde İşimiz Temiz sertifikasına sahip olan kişilere ustalık konusu olan eğitimde çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkânları sunuluyor. İşletme ismine özel hazırlanan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip çizelgeleri de işletmelere sunulan imkânlar arasında yer alıyor. Eğitimleri tamamlayan ve web sitesine kayıt olan işletmeler ise OPET tarafından sağlanacak otobil sistemi ile akaryakıt avantajından yararlanabiliyor.