Isıtma ürünlerine talep arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre, kışın kendini göstermesiyle birlikte ısıtma ürünlerine olan ilgi son aylarda arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, kış mevsimiyle birlikte ısıtma ürünlerine olan talep artarken, en çok elektrikli ürünler tercih edildi.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda ısıtma ürününü kullanıcılarının beğenisine sunan sahibinden.com’un verilerine göre, "ikinci el ve sıfır alışveriş" kategorisi altındaki ısıtma amaçlı kullanılan ürünlerin ilanı eylül, ekim ve kasımı kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 26’lık artış kaydetti.

"Bahçe & yapı market" kategorisinde yer alan "ısıtma" alt kategorisindeki ilanlarda yüzde 51 artış yaşanırken, "elektrikli ev aletleri" kategorisi altındaki "ısıtma, soğutma & havalandırma" alt kategorisindeki ısıtma ürünlerinde de yüzde 25 artış kaydedildi.



İlan sayısında en çok artış yaşanan ürünler incelendiğinde, ev ve küçük iş yerlerinde sıklıkla kullanılan elektrikli ısıtıcı ilanları aynı dönemde yüzde 138 artarken, elektrikli şömine ilanlarında yüzde 75 artış görüldü.

Doğal gaz sobası ilanları yüzde 42, katalitik soba ilanları da yüzde 84'lük artışla en fazla talep edilen ürünler arasında yer aldı.





