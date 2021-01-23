Isıtma ve soğutma maliyetlerini düşürüyor

Kış aylarıyla birlikte ısı yalıtımı her zaman olduğundan daha önemli hale geliyor. Flokser Kimya’nın geliştirdiği poliüretan yapı ve izolasyon ürünleri, hafiflik, sağlamlık, yanmazlık performanslarıyla birçok ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Çatı ve cephe panellerinde her geçen gün daha fazla kullanılan poliüretanlar, AVM’lerden fabrika ve soğuk hava depolarına kadar birçok farklı alanda yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlıyor. Kurulumu ve montajı kolay olan paneller, işletmelerin ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürüyor.

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip şirketi Flokser Kimya, geliştirdiği ürünlerin uygulandığı alanlarda enerji maliyetini düşürüyor. Yapı sektörüne yönelik poliüretan çatı ve cephe panelleri, güçlü ısı yalıtım performansıyla, ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürürken; sağlamlık, hafiflik ve yanmazlık gibi birçok kriteri de aynı anda karşılıyor.

Panel üretimi için farklı yoğunluk ve kalınlıklarda seçenekler sunuyor

Poliüretanlar hafif, modern, dayanıklı ve yüksek performans özellikleriyle çatı ve cephe panellerinde her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Sac veya alüminyum levha arasına farklı kalınlık ve yoğunluktaki poliüretanların uygulanmasıyla üretilen sandviç paneller, fabrikalardan prefabrik yapılara kadar çatı ve cephe kaplaması olarak birçok alanda kullanılıyor. Flokser Kimya, kapalı hücre yapısıyla yüksek ısı yalıtımı sağlayan poliüretan sistemlerinde, çatı ve cephe panel üreticilerinin üretim süreçlerine uygun, farklı değişkenlikte komponent seçeceği sunuyor.

İhtiyaç duyulan tüm gereksinimleri karşılıyor

Tek tarafı galvaniz sac, diğer tarafı polietilen film olarak 10 mm kalınlıkta üretilen çatı yalıtım panelleri için uygun poliüretan dolgu malzemesi de Flokser Kimya’nın sunduğu bir diğer ürün grubunu oluşturuyor. Hafif yapısıyla kolay kurulum ve montaja da imkan tanıyan poliüretan çatı ve cephe panelleri, yanmazlık özelliği geliştirilmiş ve PIR (polyizosiyanürat) yapısına sahip farklı yanmazlık dereceli ürünleriyle ihtiyaç duyulan gereksinimleri tam olarak karşılıyor.

Flokser Hakkında:

Flokser, 1984'de Tükek ailesi tarafından İstanbul'da kurulan bir aile şirketidir. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak teknik deri, poliüre ve poliüretan hammadde üretim ve ihracatı yapmaktadır.