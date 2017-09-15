"Isıtmada da bir numara olmaya odaklandık"

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık. Bu alandaki ilk adımı 'en küçük kombi' ile attık" dedi.

Çırağan Palace'ta düzenlenen basın tanıtımında konuşan Önder, halen devam eden çalışmalar ve yeni hedefler konusunda bilgi verdi.

Hedeflerin üzerinde büyüme kaydettikleri ilk 5 yılın ardından, ikinci 5 yıla çok daha iddialı başladıklarına dikkati çeken Önder, Daikin'in kurulduğu 1924 yılından bu yana öncü ve mucit bir marka olarak iklimlendirme sektöründe uzmanlaştığını, bugün 20 milyar doları bulan cirosu ve 60 bin çalışanı ile sektörüne liderlik ettiğini söyledi.

Önder, şöyle devam etti:

"Daikin Türkiye olarak biz de bu yapıya kısa sürede entegre olduk ve ilk dönemimizde ciromuzu 202 milyon liradan 1 milyar liraya, çalışan sayımızı 424 kişiden bin 75 kişiye, ihracatımızı 10 milyon dolar seviyesinden 100 milyon dolara çıkararak rekor bir büyümeye imza attık.

Nisan 2017 itibarıyla başlayan ikinci 5 yılımıza ise Daikin Global'in Fusion20 hedefleri doğrultusunda, üretim tesislerimizden satış kanallarımıza kadar pek çok yeni ve inovatif çalışmayı devreye soktuk. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hızlı büyümemizi sürdürerek 2020 yılında hedeflerimizi ciroda 1 milyar 644 milyon TL'ye, istihdamda bin 500 kişiye, ihracatta ise 200 milyon dolara ulaşmak olarak belirledik."

Bundan sonra çok daha büyük adımlar atacaklarını vurgulayan Önder, bunlardan ilkinin ısıtmada atıldığını açıkladı. Önder, şunları söyledi:

"Daikin 2011 yılında Türkiye'de Airfel'i alarak doğrudan yatırımcı olurken, çok güçlü bir ısıtma know how'ını da bünyesine kattı. Bu güçlü yapı Daikin'in dünya ısıtma pazarındaki gücünü artırırken Daikin Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kullanabileceğimiz, markamıza değer katacak çalışmaları başlattık. Daikin dünyada Ar-Ge'si çok güçlü bir kuruluş. Bu nedenle dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan CERN'de bile Daikin tercih ediliyor. Böyle bir yapı içerisinde Daikin Türkiye olarak, biz de Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarımıza hız verdik, merkezimizi kurduk.

Ekibimiz bugüne kadar pek çok iyileştirme çalışması yaptı ve sonunda hem Daikin hem de sektör tarihinde bir ilke imza attı. Daikin gibi inovasyon ve teknolojisi ile tanınan bir markaya yakışacak bir kombi geliştirdik. İşte bu nedenle 'ısıtmayı yeniden tasarladık' diyebiliyoruz. Daikin'in ısıtmadaki Ar-Ge üssü Türkiye olacak. Bu hamlemizle sektörümüze yepyeni bir ivme kazandırmayı ve yeni yatırımlar çekmeyi planlıyoruz."





- Daikin'in ilk, sektörünün en küçük kombisi





Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye'deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve eni 40, boyu 59, derinliği 25,5 cm, ağırlığı ise 27 kilogram olan Daikin Premix kombinin, segmentinin "en küçük hacimli yoğuşmalı" kombisi olmasının yanı sıra Daikin için de bir milat olduğuna dikkati çeken Önder, bu kombi ile ilk kez doğalgazla çalışan bir cihazın Daikin markası ile piyasaya çıktığını söyledi.

Önder, 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan kombi serisinin genişletileceğini ve bunun için 2020 yılına kadar ısıtma grubuna 5 milyon liralık yatırım daha yapılacağını açıklarken, "Yeni 5 yıllık projeksiyonumuzu yaparken, ısıtmada da dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık. Daikin'in geçen yılki 1 milyar liralık cirosunun 200 milyonu ısıtma ürünlerinden oluşuyordu. Bu yüzde 20'lik oranın 2020 yılına kadar yüzde 30’a çıkmasını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

2017 yılına yüzde 20 büyüme hedefi ile başlayan Daikin Türkiye'nin 8 ayda bu hedefi geçerek yüzde 25 büyümeyi yakaladığını bildiren Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyümenin yüzde 5'lik farkı da henüz sezon başlamamasına rağmen ısıtma ürünlerinden geldi. Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da çok iddialıyız. Hedefimiz 3 yıl içinde liderliği almak. Daikin'in soğutma konforunu ısıtmaya da yayacağız.

Yeni kombimizin boyutu ile ısıtmayı yeniden tasarlarken, ihracat gücümüze de yeni bir değer kattık. Sakarya'da ürettiğimiz bu kombimizi Türkiye ile aynı anda Avrupa'da da satışa sunduk. Kombimiz şu anda Almanya, İtalya ve İngiltere pazarlarında satılmaya başladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de 2018 yılı içerisinde satılmaya başlayacak. Daikin kombi bir ilk, bunun devamı gelecek."

Önder, Daikin'in Türkiye'ye yatırımlarının ısıtma grubu ile sınırlı kalmayacağına vurgu yaptı. 2018-2019 yıllarında Avrupa'daki üretimin bir kısmını Türkiye'deki üretim tesislerine kaydırmayı planladıklarını dile getiren Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için de VRV dediğimiz merkezi sistemler ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçtik. Daikin, Türkiye'ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel'i bünyesine katmıştı. 2012 yılından bu yana da 100 milyon TL'lik yatırımlar yaptık. 2020 planlarımız doğrultusunda 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz."

Yeni ürünün fiyatının Türkiye'de 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında olacağını, yurt dışında ise her ülkedeki pazar durumuna göre fiyatlama yapılacağını bildiren Önder, üretim hedeflerine ilişkin ise kapasitelerinin yetmesi durumunda 100 binli rakamların çok kolay gözüktüğünü ifade etti.





- Türkiye bölge merkezi olmaya devam edecek





Daikin Avrupa Isıtma Genel Müdürü Patrick Crombez de Daikin kombinin kendileri için bir ilk olmanın yanı sıra Daikin'in ısıtmadaki iddiasının da somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bölgenin üretim ve lojistik üssü olarak Daikin Türkiye'nin, pazarda olduğu kadar Daikin Grubu içinde de başarılı bir büyüme kaydettiğini belirten Crombez, şöyle konuştu:

"6 yıl gibi kısa bir sürede pazar lideri olmayı başaran Daikin Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi; satış, pazarlama, servis alanlarındaki inovatif uygulamalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Daikin kombi de tüm bu çalışmaların meyvesi.

Türkiye'de büyümeye, Daikin Türkiye'yi bölgenin merkezi olarak konumlandırmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklimlendirme sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda planladığımız tüm yatırımlarımızı aynı hızla sürdüreceğiz."

Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü Umut Ertür ise sıradışı bir ürünle ısıtmayı yeniden tasarlayan Daikin'in, bu kombi ile bir dizi yeniliğe öncülük ettiğine dikkati çekti. Nisan 2018'de Türkiye'de yeni bir dönem başlayacağını, konvansiyonel kombi satışının sona ererek yoğuşmalı kombi satışının zorunlu olacağını bildiren Ertür, şunları söyledi:

"Daikin Türkiye olarak yine yasal zorunlulukları beklemeden sektörümüze öncülük ettik, hali hazırda yüzde 64'ü yoğuşmasız cihazlardan oluşan kombi pazarında dinozor kombileri tarihe gömecek bir cihaz geliştirdik. Türkiye'de halen ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış 6 milyon kombi bulunuyor. 13 milyon doğalgaz abonesi var. Yeni nesil kombi ile birçok eve ilk kez yoğuşmalı kombi girmesini sağlayacağız, aynı zamanda yenileme pazarından da önemli bir pay alacağız. Çok sayıda kombi kullanıcısı bu sayede eski kombisi ile vedalaşacak."

Ertür, söz konusu üründe koşulsuz 6 yıl garanti sunduklarını ve bunun, sektörde ilk defa koşulsuz garanti veren ısıtma markası olan Daikin'in ürününe ne kadar güvendiğini de gösterdiğini dile getirdi.