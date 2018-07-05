İskarpela ve oyma kalemlere yeni standart

ANKARA (AA) - Ahşap işlerinde kullanılan iskarpela ve oyma kalemlerin standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "İskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ahşap işlerinde kullanılan keski kalemlerin standardı iptal edilerek, iskarpela ve oyma kalemlerin standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konuldu.

Söz konusu tebliğin hükümleri, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu ürünlerin tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilecek, koşula bağlayabilecek, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilecek.



Standart, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilerek, iletişim bilgilerine kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.



Öte yandan, Bakanlığın, TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

