İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya:

İZMİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Türkiye, terör örgütlerine rağmen 1 milyon 500 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı." dedi.

Uzunkaya, İzmir Valiliğinde düzenlenen "İzmir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" aylık toplantısında, bu tür programların kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun her kesimine gitmenin görevlerini olduğunu ifade eden Uzunkaya, bu kapsamda işveren ve iş arayanların taleplerini dinlediklerini aktardı.

Türkiye'nin son yıllarda istihdam anlamında önemli adımlar attığına dikkati çeken Uzunkaya, "Türkiye, terör örgütlerine rağmen 1 milyon 500 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. İŞKUR da 1 milyon 57 bin 249 kişinin iş bulmasına yardımcı oldu. Ayrıca 357 bin 210 kadını ve 361 bin 593 genç işsizi iş sahibi yaptık." diye konuştu.

Kadın istihdamında gerçekleşen yüzde 44,6'lık artışın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu vurgulayan Uzunkaya, Türkiye'nin yeni başarılara imza atacağına inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun çağrısı üzerine ek istihdam seferberliği başlatıldığını hatırlatan Uzunkaya, "Bu çalışmada en önemli sonuçların alınacağı illerden biri de İzmir olacak. İzmir'de 80 bin istihdam gerçekleştirdik ve 31 bin kişi kurslarımızdan istifade etti." değerlendirmesinde bulundu.