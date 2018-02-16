İŞKUR ile TİSK iş birliğini yeniledi

İSTANBUL (AA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, işverenlerle yapılan iş birliklerinin ve işverenlere verilen teşviklerin işçinin hakkını kimseye vermek anlamına gelmediğini belirterek, “İşverene yönelik yapılan tüm yatırımların, tüm atılımların, tüm iş birliklerinin ve tüm teşviklerin çok anlamlı ve önem ifade ettiğine inanıyoruz.” dedi.

Uzun, İŞKUR ve Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN) Türkiye ayağı olan GAN Türkiye adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında imzalanan “İşbaşı Eğitim Programı İş Birliği Protokolünün Yenilenmesi Töreni”nde iş gücü piyasasına ilişkin açıklamalar yaptı.

İşverenlerin çoğu zaman aradığı nitelikte elemanı bulamadığını aktaran Uzunkaya, nitelikli iş gücünü artırmak için eğitimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Dün Kasım ayı TÜİK verilerinin açıklandığını hatırlatan Uzunkaya, buna göre işsizliğin yüzde 1,8 azaldığını kaydetti.

Türkiye’nin pek çok badireyi atlatırken, işsizlikle mücadele anlamında da önemli başarılar kazandığını söyleyen Uzunkaya, “Bir önceki yıla oranla iş gücü piyasamıza 1 milyon 9 bin insan ilave oluyor ve biz 1 milyon 448 bin insanın istihdamını gerçekleştiriyoruz. İstihdam oranımızı 1,5 puan artırıyor, işsizliğimizi aşağıya çekiyor, iş gücüne katılım oranımızı da artırarak bu başarıyı gösteriyoruz.” diye konuştu.

İŞKUR’un 70 yıllık tarihinde ilk defa 2017’de bir milyonun üzerinde istihdama ulaştığını aktaran Uzunkaya, bu başarıyı işverenlerle birlikte yakaladıklarını söyledi.





- "Hizmete amade olduğumuzu ifade etmek isteriz"





Uzunkaya, kurumunun 2017 çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Biz 2017 yılında 508 bin 851 kişiyi eğitimlerimizden istifade ettirdik. Tabii burada bu ağı oluşturan kurum ve kuruluşlarımız oldukça geniş ve nitelikli alanlarda eleman çalıştıran sektörlerin kuruluşları… Biz burada bugüne kadar TİSK’le çok önemli çalışmaları ve programları öncesinde de yürüttük. Biz işbaşı eğitimi programı olarak da geçen yıl 300 bin kişinin eğitimini gerçekleştirdik. Bu sayının ve oranın, niteliğin bu dönemde daha fazla artmasını arzu etmekteyiz.



Bu anlamda biz bakanımız, İŞKUR’umuz ve diğer tüm kamu kuruluşları sizinle birlikte hareket etmeye, bir nevi hizmete amade olduğumuzu ifade etmek isteriz."





- "Yanlış bilgilere tevessül edilmektedir"





"2018 yılına dair teşviklerle ilgili dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşme esnasında veya zaman zaman basında birtakım bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalmaktayız." diyen Uzunkaya, işverenlerle yapılan iş birliklerinin ve işverenlere verilen teşviklerin işçinin hakkını kimseye vermek anlamına gelmediğini söyledi.



Uzunkaya şöyle konuştu:



"İşsizlik programından bu tür programların yapılmasının sanki işsizlik fonunun maksadı dışında kullanıldığı gibi yanlış bilgilere tevessül edilmektedir. Oysa ki işsizlik fonunun varlık sebepleri arasında istihdamın artırılması ve korunması esastır. Yani biz istihdamı artırmadığımız takdirde, iş arayana iş vermediğimiz takdirde, işe sahip olmayan bir insanın işsizlik sigortasından istifade edebilmesi de mümkün değildir. Onun için biz işverene yönelik yapılan tüm yatırımların, tüm atılımların, tüm iş birliklerinin ve tüm teşviklerin çok anlamlı ve önem ifade ettiğine inanıyoruz.



Geçen yılki teşviklerimizde ciddi anlamda bir istifade ve birlikteliğin yaşandığını gördük. İfade etmeliyiz ki şu anda meclisimizde görüşülmekte olan yeni teşviklerimiz gerçekten bugüne kadar özellikle işverenlerimiz açısından benzeri görülmeyecek kadar farklı alanlarda ve niteliklerde teşvikleri içermektedir."



Uzunkaya, sanayide ve geleceğin meslekleri denilen meslekleri ihtiva eden Sanayi 4.0’ı içeren iş kollarına ilgiyi artırmak için eğitim programlarını ve teşvikleri bu kanala yönelttiklerini kaydetti.







- “Kamu-özel iş birliği çalışmalarının en başarılı örneklerinden birine imza atıyoruz”





TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, GAN TÜRKİYE Ağı’nın tamamen gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiğini anımsatarak, “Çalışmalar tümüyle üye şirketlerimizin güdümünde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bir başka ifadeyle işbaşında eğitim konusunda şirketlerimiz kendi imkanlarını harekete geçirmekte ve geliştirmektedir.” bilgilerini verdi.



GAN TÜRKİYE’nin 2015 yılında kuruluşunun hemen ardından, hükümet tarafından “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”nin açıklandığını hatırlatan Önen, “Bu imkan bizim, bugün yenilemek üzere bir araya geldiğimiz protokolün hazırlanıp hayata geçirilmesi için temel teşkil etmiştir.” ifadelerini kullandı.



Önen şöyle devam etti:



"İmzaladığımız protokol sayesinde, işbaşında eğitim konusuna daha fazla şirketin dikkati çekilmiştir. Özellikle şirketlerimizde, gençlerimizde ve diğer paydaşlarda daha fazla farkındalık yaratılması sağlanmıştır.



Bugün, kamu-özel iş birliği çalışmalarının en başarılı örneklerinden birine hep birlikte imza atıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, birazdan imzalayacağımız protokol kapsamında da tüm tarafların sorumluluklarını layıkıyla yerine getireceğine şüphem yok. Bu vesile ile, işbirliği için İŞKUR Genel Müdürümüz Sayın Cafer Uzunkaya ve ekibine, katkı ve destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Uzunkaya ve Önen protokolü imzaladı. İmzaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle devam eden toplantı, basına kapalı olarak devam etti.







- İŞKUR katılımcıların genel sağlık sigortası primlerini ödeyecek





Toplantıda verilen bilgilere göre, GAN TÜRKİYE Üyesi Şirketler; Adecco, Akçansa, Anadolu Isuzu Otomotiv, Anadolu Motor, Arçelik, Aygaz, Bosch Termoteknik, Buga Otis, BriSA, Çimsa, Dedeman Hotels & Resorts International, Doğuş İnşaat, Dörtel Gümrük, EnerjiSA, Eyüp Sabri Tuncer, Ford Otosan, Hilton Wordwide Türkiye, İçdaş Çelik, Liderlik Enstitüsü, Martı Kurumsal Hizmetler, Mercedes Benz Türk, Migros, Nestle, Otokar, Petek Plastik, PharmaVision, Pressmech Progressive, Randstad Türkiye, Rollmech Automotive, Rönesans Holding, Santa Farma İlaç, Söktaş, Telpa, Tofaş, Tüp Merserize Tekstil’den oluşuyor.



GAN Türkiye üyesi şirketler, İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında işsizlere ve öğrencilere işbaşında eğitim vererek becerilerini artıracak, mesleki deneyim eksikliklerini giderecek. Aynı zamanda istihdam etmeyi planladıkları kişileri işbaşında tanıma ve eğitme fırsatı bulacak. Bu sayede gençler meslek ve iş becerileri kazanırken, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmış olacak.

Protokol kapsamında şirketler katılımcılara verecekleri eğitimleri planlayıp, uygulamayı üstlenecek. İŞKUR ise katılımcıların zorunlu giderlerinin yanı sıra, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini ödeyecek.



