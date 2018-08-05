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İslahiye Ovası'nda üzüm hasadına başlandı

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilen 4 çeşit üzümden 50 bin ton rekolte bekleniyor - İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin: - "Yağışların düzensiz olması ve hastalık nedeniyle verimi düşük bekliyoruz"

İslahiye Ovası'nda üzüm hasadına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda üzüm hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Tarım işçileri tarafından sabah saatlerinde hasadına başlanan yöreye özgü üzüm, ilçede soğuk hava depolarında paketlendikten sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovanın büyük bir bölümünde bağcılık yapıldığını söyledi.

Yağışın düzensiz olması nedeniyle bu yıl verimin az olduğunu ifade eden Şahin, "Hasadın başlamasıyla iç piyasada şu an bir hareketlilik var. Bu sezon beklentimiz büyüktü ancak yağışların düzensiz olması ve hastalık nedeniyle verimi düşük bekliyoruz. Geçen sene 80 bin ton civarında olan rekoltemizin bu yıl 50 bin ton civarında olmasını tahmin ediyoruz." dedi.

Üzüm üreticisi Salman Yıldırım da ilçede üretilen üzümün kalitesi ve tadı dolayısıyla iç piyasada yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Yıl içerisinde çeşitli hastalıklarla mücadele ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Üzüm hasadına başladık ama bu zamana gelene keder çok hastalık ve mevsimsel sıkıntılarla mücadele ettik. Buna rağmen fiyatlar Allah'a şükür normal düzeyde. Çünkü bizim üzümümüzün tat oranı oldukça yüksek. Aroma kalitesi yüksek olunca her türlü alıcı buluyoruz. Verim biraz düşük ama kalitemizi oldukça iyi." şeklinde konuştu.

İlçede hasadı yapılan üzüm çeşitlerinin kilogramı ortalama 1,5 liradan işlem görüyor.

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