İslahiye üzümünün hasadına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda üzüm hasadına başlandı.

Yağışın bol olduğu bir yılın ardından gelinen hasat sezonunda, İslahiye ilçesi Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" üzümlerin hasadı yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde hasada başlayan tarım işçileri, yaklaşık 40 dereceye varan sıcakta topladıkları yöreye özgü üzümlerin, yurdun dört bir yanına gönderilmesini sağlıyor.

Kadın işçiler, üzümleri keserken, erkekler de kasalara doldurulan üzümleri kamyonet ya da traktör römorklarına taşıyor.

- 100 bin ton rekolte bekleniyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verilerine göre, iç piyasanın haricinde Rusya, Bulgaristan, Romanya, İran ve Irak başta olmak üzere 10'a yakın ülkeye ihraç edilen üzümde, ilçe genelindeki 50 bin dekar alandan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

İşçilerden Hatice Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat için saat 04.00'te bağa geldiklerini belirtti.

Yaşar, üzüm üretiminin zor olduğunu dile getirerek, girdilerin yüksek olmasına karşılık üzümün 10 yıldır aynı fiyata, kilogramı 1 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Yaşar, işçilerin yevmiyesinin de 30-35 lira düzeyinde olduğunu anlattı.

Bölgede 50 yıldır çiftçilik yapan Bekir Şahin de üzüm üretimi için çok emek verdiklerini ancak ürünün ucuza gittiğini ifade etti.



