İslam Kalkınma Bankası üye ülke temsilcileri Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Ekonomi Bakanlığının, İslam Kalkınma Bankasına (İKB) üye ülke temsilcilerine yönelik düzenlediği, Tecrübe Paylaşım Programı, 25 ülkeden uzmanların katılımıyla Nevşehir'de başladı.

Ahiler Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde, Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, bölgedeki yatırım imkan ve uygulamalarının uluslararası düzeyde anlatılması amaçlanıyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, 2008 yılından beri Ankara'da gerçekleştirilen programa geçen yıl ilk kez Konya'nın, bu yıl da Nevşehir’in ev sahipliği yaptığını belirtti.

Varol, Türkiye’de yabancı yatırımcılar için sağlanan olanakların anlatıldığı toplantılarda kurulan bağlantılar sayesinde Türk iş adamlarının İKB üyesi ülkelerde yatırım yapmalarının kolaylaştığını söyledi.

Toplantılarda, ülke ve bölgedeki yatırım olanakları hakkında bilgi verildiğini ifade eden Varol, "Yabancı yatırımlar konusu anlatılıp tecrübe paylaşımı gerçekleştiriliyor. Bizim İKB ülkeleri ile bağlantılarımız kuvvetleniyor. Türk yatırımcılara kendi ülkelerinde kolaylık sağlıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları" ve "Yatırım ortamının iyileştirilmesinde küresel trendler" konulu sunumların yapıldığı program kapsamında katılımcılar, kentteki büyük ölçekli firmaları ziyaret ederek çalışma sistem ve koşullarını inceliyor.

İki gün sürecek program kapsamında konuklar, yarın Petlas Kırşehir Tesislerini gezerek incelemelerde bulunacak.

