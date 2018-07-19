İslam Kalkınma Bankasına yeni marka kimliği

ANKARA (AA) - İslam Kalkınma Bankası (İKB) modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmak amacıyla yeni marka kimliğini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük çok uluslu ve çok taraflı kalkınma bankalarından İKB, önemli bir stratejik reform gerçekleştirerek, yeni marka kimliğini oluşturdu.

Eski Suudi Arabistan Hac Bakanı ve İKB Başkanı Bandar Hajjar liderliğinde tasarlanan ve bankanın geleneksel rolünü yeniden dizayn eden yeni kimlik, kurumun modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor.

Bankanın ortaklıklarını, teknolojiyi, yenilikleri ve küresel katılımı modernleştirici programı merkezine alan yeni marka kimliği, kurum mirasının temel değerlerini korurken, moderniteye, bağımsızlığa ve şeffaflığa işaret ediyor.

İKB'nin gelecek kimliğini uluslararası topluma sunmak için tasarlanan kimlik, bankayı küresel çapta daha tanınır hale getirmeyi hedefliyor.

Banka, yeni marka kimliği ve gelecek vizyonuyla uyumlu "www.isdb.org" web sitesini de yeniden düzenledi.

İKB Başkanı Hajjar, bankanın kaynak sağlama, yoksullukla mücadele ve gurur duyulan mirasıyla 44 yılı aşkın süredir üye ülkelerde güvenin, güvenilirliğin, gücün ve istikrarın simgesi olduğunu belirtti. Hajjar, şunları kaydetti:

"Geçmişte bir sürü başarılar elde ettiğimiz gibi, geleceğe de bakmalıyız. Bankanın, günümüz modern dünyasının zorluklarını ele alan dünya çapında kurumlardan biri olduğuna inanıyorum. İKB'nin misyonunu, bir sonraki büyüme aşamasına girerken, insanları gerekli malzemelerle donatarak kendi ekonomik ve sosyal gelişmelerini gerçekleştirmeye teşvik etmek, gerekli altyapıyı sağlayarak potansiyellerini keşfetmek, kamu ve özel sektörler arasında iş birlikçi ortaklıklar kurmak, bilim, teknoloji ve inovasyonun öncülüğünü yapmak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne çözümler getirmek olarak açıklayabilirim."

İKB Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Yöneticisi Hayat Sindi de yeniden markalaşmanın bankanın tarihinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, kuruluşun geleceğini inşa ederken bankanın vizyonunu markanın kalbine taşıdıklarını belirtti.