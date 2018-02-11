İslam ülkelerine fikirler için 500 milyon dolarlık fon

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkan Danışmanı Hayat Sindi, Banka öncülüğünde 500 milyon dolarlık "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kurulduğunu belirterek, "Bu fonla İslam ülkelerinde 5 yıl içinde fikirlerin ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlanacak." dedi.

Sindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İKB grubu tarafından kurulan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun, 57 üye ülkede sürdürülebilir kalkınmayı ve insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Fonun tanıtımının yarın Ankara'da yapılacağını ifade eden Sindi, fonla insanlara, topluluklara ve ülkelere potansiyellerini keşfetmek için gerekli bilim, teknoloji ve yenilik araçlarının sunulacağını bildirdi.

Sindi, "Fondan kimlerin, nasıl yararlanacağını Ankara'da açıklayacağız. İKB olarak doğru inovasyon yönetimi altyapısını oluşturursak, bankaya üye ülkelerin gelecekte kendi sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlayabileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

Fonun önceliklerinin İslam ülkelerindeki sorunlara pratik çözümler sunmak olduğuna işaret eden Sindi, bu çözümlerin açlığın tamamen yok edilmesi, kaliteli eğitim, temiz su, sağlık, refah, temiz enerji ve altyapı sağlama yönündeki hedeflere ulaşmayı hızlandıracağını dile getirdi.



- 5 yıl içinde fikirler ürüne dönüşecek



Fonun İKB'ye üye ülkelerde kalkınma zorluklarını çözmeye destek sağlayacağının altını çizen Sindi, şöyle devam etti:

"Projenin başarıya ulaşacağına eminim ancak sabırlı ve gerçekçi olmalıyız.Toplumların değişimi bir gecede olmaz. Bu fonla İslam ülkelerinde 5 yıl içinde fikirlerin ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlanacak. Fon, her bilim insanına, teknoloji uzmanına ve yenilikçiye çevrelerinde fark oluşturma fırsatı tanıyarak milyonlarca insana anlamlı ve önemli bir değişiklik getirecek milyonlarca dolarlık bir fondur. Katılım Platformu Merkezi ile bağlantılı olan fon, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal ilerlemeyi, bilim, teknoloji ve yenilikçi odaklı çözümleri hızlandıracak."

Hayattaki tutkusunun, "bilimin etkisini insanlara ulaştırmak" olduğunu vurgulayan Sindi, "Bilim ve inovasyonun gücüne inanıyorum fakat samimi şekilde baktığımızda birçok insanın bilim ve teknolojinin yararından yoksun olduğunu görüyoruz. Bu yeteneksizlikten kaynaklanmıyor. Yeni, şaşırtıcı fikirlere ve alışılageldik metotlar dışındaki çözümlere açık olmamız gerekiyor. Tarih bugüne kadar bize inovasyon ekonomik büyümenin öncüsü olursa geleceği de öngörebileceğimizi gösterdi. Sonuç olarak ilerlemenin tek yolu olan bilim, teknoloji ve inovasyon araçlarını kullanarak insanlara güç vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bankaya üye ülkelerde, toplumda yenilikçi olmak isteyen kişilere de tavsiyelerde bulunan Sindi, şunları kaydetti:

"Toplumla iletişime geçsinler, onların ihtiyaçlarını ve karşılaştığı zorlukları hissetsinler. Toplumun sorunlarına çözüm bulmak ve zorlukları kolaylaştırmak için bilimle bağlantı kursunlar. Çünkü gerçek yenilikçiler toplum içinden gelenlerdir. Onlar ihtiyaçlardan ilham alanlardır."



