İslam ülkelerinin Altın Borsası hazırlıklarında önemli mesafe alındı

ANKARA(AA) -Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya tarafından yürütülen Altın Borsası çalışmalarının belli bir noktaya ulaştığını belirterek, "Bu üç ülkenin çalışmaları belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra diğer Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ülkelerine yönelik de bir çalışma başlatılacak. Bu kapsamda ileri teknolojik altyapıya sahip web tabanlı bir alım satım platformu kurulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Elvan, AA muhabirine, İslam ülkeleri işbirliğinde kurulması planlanan Altın Borsası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Borsa İstanbul'un bu konudaki çalışmalara başladığını kaydeden Elvan, "Dubai Emtia Merkezi ve Malezya Borsası ile işbirliği halinde Borsa İstanbul çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar önemli bir noktaya geldi." dedi.

7 trilyon dolarlık potansiyel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30. İSEDAK Toplantısı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsasının kurulmasını önermiş, bu teklif üye ülkeler arasında kabul görmüştü.

Yapılan araştırmalara göre, İslami finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2015 itibarıyla 2 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, gerçek potansiyelin ise 7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İslam ülkelerinin altın rezervleri

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye, mevcut altın rezerviyle Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkeleri geride bırakıyor. Türkiye 377,1 tonluk rezervi ile İSEDAK ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, bu alanda dünyada 15'inci sırada bulunuyor.

Suudi Arabistan 322,9 tonluk altın rezervi ile bu alan İSEDAK üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 286,8 tonla Lübnan, 173,6 tonla Cezayir izledi.

Muhabir: Necip Fazil Celik/İbrahim Yılmaz