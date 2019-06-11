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“İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı”

- CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik: - “Stres testi, İslami finans kuruluşlarının beklenmeyen ters gelişmelerden haberdar olmaları ve bu durumların üstesinden gelmek için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda yardımcı oluyor” - İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yöneticisi Ergün Merüç: - “Bu çalıştayın, küresel uzmanların deneyim paylaşımını ve sektördeki mevcut uygulamaların tartışılmasını içeren çeşitli oturumları ile katılımcılara önemli tecrübeler sağlayacağından eminiz”

“İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı”
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İSTANBUL (AA)- İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi, uluslararası eğitim programları kapsamında, İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) ile İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı düzenledi.

CIBAFI’den yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CIBAFI İdari ve Finans Direktörü Zainab Al Owainaty ve İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi uzmanı Arda Tekirdağ'ın açılışını yaptığı çalıştayda Azerbaycan, Sudan, Libya, Gana, Etiyopya, ABD, Kuveyt ve Türkiye’den İslam bankacılığı, finansal kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici makamlardan katılımcılar hazır bulundu.

Atölye çalışması boyunca katılımcılar, çeşitli sayıda risk türü ve vaka çalışmaları üzerine Uluslararası Para Fonu, ABD, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kuveyt Finans Evi ve PwC Türkiye'nin üst yöneticilerinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca, katılımcılar stres testi tekniklerinin sermaye planlama ve sermaye yönetiminde oynadığı kritik rolü ve düzenleyici otoritelerin endüstri çapında stres testini yönetmedeki rolünü de inceleyecekler.


- “Bu çalıştay, pratik uygulamalarda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır”


Açıklamada görüşlerine yer verilen CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, 2018 yılında CIBAFI Küresel Forumu’nu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri İstanbul’da tekrar bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Çalıştayı, İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlediklerini aktaran Belatik, şunları kaydetti:

“Bu girişim, CIBAFI’nin 2019-2022 yılları planlaması için yeni stratejik planının bir parçasıdır ve CIBAFI’nin, İslami finans endüstrisindeki insan kaynaklarının becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Stratejik Mesleki Güçlendirme Amaçlarına dahil edilmiştir. Hızla değişen makroekonomik ortam göz önüne alındığında, Stres Testi, İslami finans kurumlarının beklenmeyen ters gelişmelerden haberdar olmaları ve bu durumların üstesinden gelmek için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Bu nedenle, bu çalıştay katılımcıların stres testi anlayışını geliştirmeyi ve stres testi standartlarında ele alınan konuların pratik uygulamalarında onlara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.”


- “Küresel ekonomik ve finansal zorluklarla ilgili analizleri organize eden düşünce platformuyuz”


İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yöneticisi Ergün Merüç ise CIBAFI ile iş birliği yaparak, İstanbul'da bu teknik çalıştayı düzenlemenin büyük bir zevk olduğunu belirtti.

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezinin kuruluşundan bu yana merkezi bankacılık konularına özel bir vurgu yaparak küresel ekonomik ve finansal zorluklarla ilgili tartışmaları ve analizleri organize eden bir düşünce platformu olduğunu ifade eden Merüç, merkezin başarıyla hizmetlerine devam ettiğine dikkati çekerek, “Bu çalıştayın, küresel uzmanların deneyim paylaşımını ve sektördeki mevcut uygulamaların tartışılmasını içeren çeşitli oturumları ile katılımcılara önemli tecrübeler sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.



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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma Ve Eğitim Merkezi
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