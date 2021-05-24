İslami finansın geleceği tartışıldı

1974 yılında İslami Kalkınma Bankası’nın kurulmasını takiben kurulmaya başlayan İslami bankalar, günümüzde 2,2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 17 büyüme kaydeden küresel İslami finans sektörünün önümüzdeki 5 yıllık dönemde de yüzde 19 büyüme oranı ile büyümeyi sürdüreceği öngörülmektedir. Türkiye’de İslami bankacılığın pazar payını şu anki yüzde 5,9 seviyesinden 2023’te yüzde 15’e çıkacağı öngörülürken, bu pazar payının 180 milyar dolarlık sektör büyüklüğü anlamına da gelmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings verilerine göre, faizsiz bankacılık alanında dünyanın en büyük ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Umman. Bu ülkeleri Bahreyn, Malezya ve Endonezya’dır. Türkiye’de İslami finans pazarının toplam finans sektörü içindeki payı yüzde 5 gibi düşük bir seviyede olsa da önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin de dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alması bekleniyor. 2019’un son çeyreğinde ortaya çıkan Covid-19, bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Salgının neticesinde sosyal ve ekonomik hareketliliğin azalması ile ortaya çıkan duraksamanın İslami Finans ekosistemi, eğitim, özel sektör ve katılım bankacılığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde “1. Karatay Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı” düzenledi. Malezya’dan ve Dubai’den de takip edilen konferansın açış konuşmalarını ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Daire Başkanı Tarık Akın, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Konya Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk yaptı.

Katılım finans bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye’de ilk defa açılan İslam İktisadı ve Finans Bölümü'nün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini ve Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (The International Islamic University Malaysia-IIUM) arasında iş birliği protokolünün imzalandığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da “2005 yılına kadar mevzuat yetersizlikleri, hukuki düzenlemelerdeki eksikler gibi sebeplerle hızlı ve güvenilir bir şekilde gelişememiştir. Türkiye'de İslami finansı temsil eden kurum olan katılım bankalarının sektördeki payı yüzde 5-6’dır ve bunun artması gerekmektedir.” şeklinde konuştu. KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren ise yaşanan finansal krizlerin, iktisat ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yönelttiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Daire Başkanı Tarık Akın, katılım finans alanında son 5 yılda çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, 2021-2025 döneminde katılım finansın bütüncül olarak ele alınarak sürdürülebilir bir biçimde hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak politika ve adımların atılacağı stratejik bir dönem olacağını anlattı. 2 gün süren konferansta, ekonomik büyüme için katılım bankalarının asgari üçte bir, yüzde 40 büyümesinin ve ilk etapta katılım bankacılığının payının yüzde 15’lere çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.

Blgi notu

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.

Kuruluş çalışmalarına, Konya sanayi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve karşılanması için tek bir üniversitenin yetmediği öngörülerek başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için, nitelikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra işin mutfağını da öğrenip uygulamada da başarılı olan mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyasının, öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 20.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren desteğini esirgemeyip Konya’ya marka bir üniversite kazandırmak için kuruluşa vesile olmuştur. Konya’nın ilk vakıf üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüden oluşmaktadır.