İşletmeler, 2019’da, bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak

İşletmeler, iş teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Web’te bulutta ve mobil’de ERP, CRM, HRM gibi iş uygulamaları ile Banka Bakiyem gibi bulut platformlara yatırım yapıyorlar.

Bulut teknolojilerinin daha güvenli, ekonomik, güncel, hızlı ve kesintisiz hizmet sunduğunu kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, 2019 yılında ülkemizdeki binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yaparak, yaklaşık 5 milyar TL ayıracağını söyledi.

Gelecek 5 yıl içerisinde işletmelerin %95’nin bulut tabanlı çözümlerden yararlanacağının altını çizen Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları anlattı:

“İşletmeler, satınalma yapmak yerine, bulut’tan hizmet almayı tercih ediyorlar. Hem kullandıkları kadar ödüyorlar, hem güvenli bir ortamda verilerini tutarken, aynı zamanda ciddi bir donanım altyapısı kurmaları da gerekmiyor. Uyumsoft olarak biz de, büyümekte olan KOBİ’ler için bulut ürünlerimiz olan EkoTicari ve EkoHR’ı, geçtiğimiz yıl pazarın hizmetine sunmuştuk. Bu yılın son çeyreğinde Banka Bakiyem ürünümüzü firmaların hizmetine sunduk. Gelecek yıl, yeni bulut servis çıkarmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Türk yazılım sektörü, bulut çözümler ile dünya pazarlarına girmeye hazırlanıyor



Bulut tabanlı iş çözümlerinin, yakın coğrafyadaki ülkelere ve dünya geneline ihraç edilebileceğini ifade eden Hüseyin Şahin, şunları kaydetti:

“Günümüzde ve gelecekte işletmeler, onlarca farklı konudaki mikro-bulut servislerinden hizmet alarak, ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Çok büyük yazılım çözümleri yerine, çok sayıda bulut servisleri üzerinden şirketlerini yöneteceklerdir. Uyumsoft olarak, SaaS (servisleştirilmiş uygulama yazılımı) ve IaaS (hizmet olarak altyapı) gibi bulut’tan hizmetlerimizi binlerce müşterimize sunuyoruz. Bilindiği üzere, bulut ortamda verilen hizmetler, geniş kitlelerde ve coğrafyalarda hızlıca yaygınlaşabiliyor. Türk yazılım sektörü, gelecek birkaç yıl içinde, bulut çözümler ile dünya pazarlarında daha etkin rol alacak. Uyumsoft olarak bulut tabanlı iş çözümlerimizi, önümüzdeki dönemde, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Avrupa gibi geniş bir coğrafyada pazara sunacağız” diye konuştu.



e-Fatura mükellefleri, son 4 yılda 10 milyar TL tasarruf etti



Önümüzdeki yıl işletmelerin, e-Arşiv ve e-İrsaliye’ye yoğun bir talebinin olacağını da ifade eden Hüseyin Şahin, şunları söyledi:

“Gelecek yıl, dijital dönüşüm pazarında %100’ün üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Uyumsoft olarak, e-Arşiv ve e-İrsaliye’ye yoğun bir talep bekliyoruz. Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in verilerine göre, 82 bin civarında e-Fatura mükellefi bulunuyor. 2019’da, 100 bine yakın yeni mükellefin daha e-Fatura’ya geçeceği belirtiliyor. Dijital dönüşüm, ticaret hayatına güven, hız ve çeviklik getirmesinin yanı sıra, tasarruf sağlıyor ve çevreye katkı sunuyor. Son 4 yılda, e-Fatura kullanan 82 bin civarı mükellef, yaklaşık 10 milyar TL’nin üzerinde tasarruf etti” şeklinde konuştu.



