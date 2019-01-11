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"İşletmeler finansmana erişim noktasında nefes alacak"

- Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: - "KOBİ Değer Kredisi desteği ile küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansmana erişim noktasında nefes alacak. Bu durum, istihdam, üretim ve ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır"

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredi Paketi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim noktasında nefes alacağını, bu durumun istihdam, üretim ve ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile firmalara önemli bir kaynak sağlandığına dikkati çekti.

Kredinin reel sektör tarafından iyi bir şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan mikro düzeyde yaklaşık 40 bin işletmeye, aylık yüzde 1,54 faiz oranıyla finansman desteği sağlanacak. KOBİ Değer Kredisi desteği ile küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansmana erişim noktasında nefes alacak. Bu durum, istihdam, üretim ve ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır."

Matlı, kredinin reel sektöre büyük motivasyon sağlayacağını vurgulayarak, "Yurt dışı kaynaklı siyasi ve ekonomik tüm manipülasyonlara ve dövizdeki dalgalanmalara rağmen, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci, en az hasarla atlatabilmek için hükümet tarafından reel sektöre sunulan bu destek, çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

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Bursa Ticaret BorsasıKOBİKredi
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