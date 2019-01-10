Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon moda Bursa Bayim Olur musun Franchising Fuarı sektörü 17.kez buluşturacak!
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

"İşletmeler KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacak"

- GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Özellikle son dönemde finansmana ulaşmakta güçlük yaşayan işletmeler, KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacak"

banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işletmelerin KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacağını belirtti.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile 13 banka tarafından Kredi Garanti Fonu destekli olarak ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeyse 500 bin liraya kadar toplam 20 milyar lira destek verileceğini kaydetti.

Özellikle son dönemde finansmana ulaşmakta güçlük yaşayan işletmelerin kredi ile rahat bir nefes alacağını ifade eden Ünverdi, şunları aktardı:

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın reel sektöre yönelik destek açıklaması, üreten ve ihracat yapan firmalarımız açısından çok önemli bir adım olmuştur. Program kapsamında firmalarımıza 6 ay geri ödemesiz, Kredi Garanti Fonu kefalet destekli ve aylık yüzde 1,54 faizle kredi imkanı sunulacak. Ekonomik dengelenme süreciyle birlikte 2019 yılının hemen başında alınan bu kararı çok olumlu buluyoruz. Ekonomide yaşanan güçlüklerin aşılmasında bu ve benzeri desteklerle birlikte ekonomimizin çok daha hızlı toparlanacağına yürekten inanıyoruz. KOBİ Değer Kredisi paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza ve devlet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Değer Kredisi PaketiGaziantepKOBİSanayi Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1