"İşletmeler KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işletmelerin KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacağını belirtti.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile 13 banka tarafından Kredi Garanti Fonu destekli olarak ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeyse 500 bin liraya kadar toplam 20 milyar lira destek verileceğini kaydetti.

Özellikle son dönemde finansmana ulaşmakta güçlük yaşayan işletmelerin kredi ile rahat bir nefes alacağını ifade eden Ünverdi, şunları aktardı:

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın reel sektöre yönelik destek açıklaması, üreten ve ihracat yapan firmalarımız açısından çok önemli bir adım olmuştur. Program kapsamında firmalarımıza 6 ay geri ödemesiz, Kredi Garanti Fonu kefalet destekli ve aylık yüzde 1,54 faizle kredi imkanı sunulacak. Ekonomik dengelenme süreciyle birlikte 2019 yılının hemen başında alınan bu kararı çok olumlu buluyoruz. Ekonomide yaşanan güçlüklerin aşılmasında bu ve benzeri desteklerle birlikte ekonomimizin çok daha hızlı toparlanacağına yürekten inanıyoruz. KOBİ Değer Kredisi paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza ve devlet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

