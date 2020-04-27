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İşletmelere destek için sadece 1 TL alacak

Logo Yazılım’ın Covid-19 salgını nedeniyle işletmelere yönelik açıkladığı destek kapsamında işletmeler “Logo İşbaşı”na 3 ay boyunca ayda sadece 1 TL ödeyecek.

İşletmelere destek için sadece 1 TL alacak
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35 seneyi aşkın bir süredir kurumsal iş yazılımları alanında faaliyetlerini sürdüren Logo Yazılım’ın geliştirdiği web tabanlı ön muhasebe programı “Logo İşbaşı” ile on binlerce işletme sahibi internet erişimi olan her yerden hızlı ve kolayca fatura kesip müşterilerine gönderiyor ve gelir-gider takiplerini kolayca gerçekleştiriyor. Bu destekten yararlanmak isteyen işletmeler, www.isbasi.com adresinden ücretsiz üye olarak e-fatura /e-arşiv fatura ve ön muhasebe özelliklerini 3 ay boyunca ayda 1 TL ödeyerek internet erişimi olan her yerden ister ofisten ister evden kullanabilecekler.

Logo İşbaşı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, Hayatın her alanında etkisini gösteren COVID 19 salgınını en az hasarla atlatarak hep birlikte sağlıklı günlere dönmeyi ümit ettiklerini ve açıklanan paket kapsamında bir nebze de olsa mikro işletmelere destek olabilmeyi amaçladıklarını aktardı.

Logo Yazılım olarak hazırladıkları kampanyanın sektör ya da firma ayrımı olmaksızın herkese açık olduğunu vurgulayan Çakar, “Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu olarak tüm dünyanın etkilendiği bu salgında biz de üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Bu bağlamda Logo İşbaşı ürünümüzü tüm işletmeler için 3 ay boyunca aylık 1 TL’den hizmete sunuyoruz. Logo Yazılım olarak ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurumlara dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik eden Logo Yazılım tarafından hizmete sunulan “Logo İşbaşı”, Türkiye’nin mobilde sesli komutla fatura kesen ilk uygulaması olarak ön muhasebe yazılımlarında yeni bir dönemin başlatıcısı oldu. Mikro ve küçük işletmelerin alışkanlıklarını değiştirerek mobil çağa taşınmasında önemli rol üstlenen program, işletmelerin verimliliğini artırarak yaşamlarını kolaylaştırıyor ve rekabette bir adım öne çıkmalarına katkıda bulunuyor.

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Logo YazılımKoronavirüsCOVID 19Gökhan Müfit çakar
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