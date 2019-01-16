İşletmelere zorunlu enerji etüdü hatırlatması

ANKARA (AA) - Enerji verimliliği danışmanlık şirketi Enervis tarafından, yıllık enerji tüketimi 5 bin ton eşdeğer petrol (TEP) ve üzeri olan firmalara zorunlu enerji etütlerini yıl sonuna kadar yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji tüketimi 5 bin TEP ve üzerinde olan firmaların, enerji etütlerini her dört yılda bir zorunlu olarak yaptırmaları gerektiği ve enerji etüdünün ikinci döneminin bu yıl sona erdiği belirtildi.

Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 40'ının, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 26’sının sanayide gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, bu durumun enerji ithalatının artmasına neden olduğu ve şirketlerin maliyetlerini de büyük ölçüde yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalarda sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğuna işaret edilerek, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar atıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji etüdüyle verimlilik artarken maliyetlerin azaldığını belirtti.

İlk olarak 2015'te yapılan zorunlu enerji etütleri için ikinci dönemin bu yıl sona erdiğini hatırlatan Kipoğlu, "Bu yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine getirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji verimliliğinin her alanında, ölçüm, etüt, raporlama, danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.