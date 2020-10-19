İşletmeleri yeni döneme hazırlayan çözümler üretiyoruz

50’yi aşkın ülkede 100 milyon nesneye hayat veren, araştırma şirketi Gartner tarafından Nesnelerin interneti (IoT) alanında 6 kez üst üste dünya lideri seçilen Vodafone, bir yandan işletmelere verimlilik ve tasarruf sağlayan çözümler sunarken bir yandan da her ölçekten işletmenin geleceğe hazırlanmasına rehberlik ediyor. İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, pandemi sürecinde işletmelerin iş süreçlerinde yaşanan değişimi ve geleceğe nasıl hazırlandıklarını araştırdı. Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yapılan ve Nesnelerin İnterneti ile iş stratejisi, dayanıklılık ve başarı arasındaki ilişkileri inceleyen 2020 IoT Spotlight araştırması, pandemi sürecinde Nesnelerin İnterneti’nin işletmelerin geleceğe hazırlanmaları için hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Araştırma, pandemi sürecinin iletmelerin çalışma şekillerini ve önceliklerini değiştirmeye zorladığını gözler önüne serdi. Araştırmaya katılan işletmelerin %77’si Nesnelerin İnterneti projelerini hızlandırdığını belirtti. Nesnelerin İnterneti sayesinde işletmeler hem gelirlerinde hem pazar paylarında artış sağlarken, müşteri deneyimi ve çalışan üretkenliğinde ciddi artışlar yakaladı. Nesnelerin İnternetini sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir destek olarak gören işletmeler rekabette de öne geçmeyi başardı.

Araştırmaya katılan işletmelerin; %87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin Nesnelerin İnterneti olacağını söyledi.

Beş yıl içinde Nesnelerin İnterneti’ni benimsemeyen şirketlerin rekabette geride kalacağını vurgulayan işletmelerin %82’si bu teknolojiyi kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırdı. %81’i de pazar paylarını büyüttüğünü bildirdi. %39'u müşteri taleplerini karşılama konusunda daha fazla esneklik kazandı. %55'i işletme maliyetlerinin düştüğünü, %47'si sabit maliyetlerin azaldığını gördü. Maliyetlerdeki ortalama düşüş %21 oldu. İşletmeler, Nesnelerin İnterneti sayesinde çalışan ürekenliğini %49, iyileştirilmiş müşteri deneyimini %59 artırdı. İşletmelerin %87'si, Nesnelerin İnterneti’nin benimsenmesinin bir sonucu olarak, temel iş stratejilerinin daha iyiye doğru değişim gösterdiğini, %88'i de dijital dönüşüm stratejilerini etkin kıldığını belirtti. %81'i Nesnelerin İnterneti’ni ve sağladığı verileri yenilik yapmak için, %84'ü bunları kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için de kullanıyor. %83'ü çevresel sürdürülebilirliklerini temelden iyileştirmek için Nesnelerin İnterneti’nden yararlanıyor.

Covid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş süreçlerinde köklü değişimlere yol açtığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin bu değişime adapte olmaları için destek verdiklerini söyledi. Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Nesnelerin İnterneti; dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye'de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz. İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulu çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerimizle Covid-19 salgını sürecinde de işletmelerimizin iş sürekliliğini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz. Red Kontrol çözümümüzle işletmelerin üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Termal Kamera ve Çalışan Güvenli Mesafe Takip çözümü gibi çalışan sağlığını ön planda tutan çözümlerimiz işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından birine cevap veriyor. Hem çiftçiler hem Türkiye’nin önde gelen tarım ve gıda şirketleri de pandemi sürecinde üretimin aksamaması, tarladan son tüketiciye zincirin kesintiye uğramaması için Dijital Tarım İstasyonu çözümümüzü kullanıyor. Üretimden ilaçlamaya, gübrelemeden makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip eden Dijital Tarım İstasyonumuz ile tarımsal üretimde kalite ve verimi artırıyorlar. Vodafone Business olarak Vodafone Grubu’nun IoT alanında dünya liderliğinden aldığımız güçle işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir.