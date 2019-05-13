İSTANBUL (AA) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yücel Akdemir, yeniden seçildi.

İSMMMO'nun Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki 24. Olağan Genel Kurulu'da yapılan seçimler sonucu yeni yönetim belirlendi.

Buna göre, Yücel Akdemir, yeniden İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Seçimlerde, Yücel Akdemir'in başını çektiği Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği 8 bin 488 oyla birinci, Ethem Yüksel Kahveci'nin başını çektiği Meslekte Birlik Grubu da 4 bin 365 oyla ikinci oldu. Seçimlerde Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 2 bin 358, diğer gruplar da bin 393 oy aldı.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği 5, Meslekte Birlik Grubu 3, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu da bir yönetim kurulu üyesiyle İSMMMO'da yönetim hakkına sahip oldu.

Seçim sonucu Meslekte Birlik Grubu, oyunu bir önceki seçime göre yüzde 24 artırırken, Oda'daki yönetim kurulu üye sayısını da 2'den 3'e çıkardı.