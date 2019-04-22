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İSO 14. Sanayi Kongresi "yerliliğe" vurgu yapacak

- İSO'nun küresel rekabetteki gelişmeler ve oluşan yeni fırsatlar konusunda sanayicilere yol gösterme vizyonuyla hayata geçirdiği Sanayi Kongresi'nin 14'üncüsü 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İSO 14. Sanayi Kongresi
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayicilere yol gösterme vizyonuyla hayata geçirdiği Sanayi Kongresi'nin 14'üncüsü "yerlilik" temasıyla 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İSO'nun açıklamasına göre, küresel rekabetteki gelişmeler ve oluşan yeni fırsatlar konusunda tüm sanayicilere yol gösterme vizyonuyla düzenlenen Sanayi Kongresi'nin 14'üncüsünü 2 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Yeni nesil interaktif formatta düzenlenecek ve "Yerli Ama Evrensel, Bugün Ama Gelecek" ana temasıyla "yerlilik" kavramına vurgu yapacak İSO 14. Sanayi Kongresi, sanayi, akademi ve medya dünyasından uzman konuklarının katılımıyla üretim, iş birliği ve toplumsal fayda odaklı sürdürülebilir sanayinin geleceği için ışık tutacak.

Kongrede "yerlilik" teması, "Dünyada Korumacılık Rüzgarı ve Küresel Rekabet Gücümüzün Geleceği", "Toplumdaki Yerli ve Yabancı Ürün Algısı", "Bilgi Üretiminde de Yerlilik", "Yerlileşmede Küresel Etkileşimin Önemi, Küresel Gücü Olan Yerlileşme" gibi farklı boyutlarla düzenlenecek panel, konferans ve çalıştaylarda ele alınacak.

Kongrenin bu yılki ana konuşmacısı; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak olacak.

İSO 14. Sanayi Kongresi'ne BKM Mutfak Oyuncuları Bülent Emrah Parlak, Şahin Irmak, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ve Ersin Korkut da özel gösterimleriyle renk katacak.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde İSO Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayicinin de katılacağı kongre gün boyunca sürecek.

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