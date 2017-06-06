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İSO 500 firmalarının 37'si Ankara'dan

- Ankara, listede İstanbul'dan sonra en çok firması olan ikinci şehir oldu

İSO 500 firmalarının 37'si Ankara'dan

ANKARA (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2016 yılı verileriyle oluşturulan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine Ankara'dan bu yıl 37 firma girmeyi başardı.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 37 firmanın 29'u özel sektör, 8'i kamu sektörü şirketlerinden oluştu. Geçen yıl 34 Ankara firmasının yer aldığı listeye bu yıl başkentten 2 özel, 1 kamu şirketi daha eklendi. Ankara, İstanbul'un ardından listede en çok firması yer alan ikinci şehir olarak kayıtlara geçti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın listede ikinci sırada bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine hedefimiz için önemli bir adım. Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özdebir, listedeki ASO üyelerinin, Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğine dikkati çekti.

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