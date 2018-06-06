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İSO 500 listesinde 6 kooperatif

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: - "Kooperatiflerin, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmeleri ayrı bir önem taşımaktadır"

İSO 500 listesinde 6 kooperatif

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, İstanbul Sanayi Odası tarafından (İSO) açıklanan, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 6 kooperatifin yer aldığı bildirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kooperatiflerin, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağladıkları kaydedildi.
Kooperatifçiliğin Türkiye'de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, "Kooperatifçilik, bugün 7 milyondan fazla insanımızın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başarmıştır. Kooperatiflerin, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmeleri ayrı bir önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bakanlığın görev alanı içerisindeki kooperatif türlerinden tarım satış kooperatif ve birliklerinin, üreticilerin güçlerini birleştirerek rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlar olduğuna işaret edilerek, şunları kaydedildi:
"Bu kooperatifler, üreticiyi üretim ve pazarlama sürecinde yalnız bırakmazken üretimin devamlılığını sağlamak konusunda da üretici için güven teşkil eder. Bugün ülkemizde faal 13 tarım satış kooperatifleri birliği ve 306 tarım satış kooperatifi, Türkiye’nin 51 ilinde 325 bin civarında üretici ortağına hizmet götürerek önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.

İSO'nun açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik), 2017 yılında 113. sırada yer almıştır. Bir başka kooperatif üretici kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) iştiraki Konya Şeker 43. sırada, Kayseri Şeker 99. sırada ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iştiraki Gübretaş 226. sırada, Tarım Kredi Yem Sanayi ise 153. sırada yer almaktadır"





 

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KooperatifISO 500Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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