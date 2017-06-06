İSO 500'de Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firma girdi

KOCAELİ (AA) - Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firma yer buldu.

Gebze Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiği, sektör adına değerli verileri sunan ve devler ligini belirleyen "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016" araştırmasının sonuçlarının kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı.

Araştırma sonuçlarının sanayi sektörünün yüzde 3,9’luk performansıyla, ekonomik büyümeye en nitelikli katkıyı sunan ve büyümeyi sürükleyen sektör olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Sınai alanda kaydettiği ivmeyle sanayileşen ülkeler arasında yerini belirginleştiren Türkiye’nin imalat sanayine sağladığı katma değerle adından söz ettiren bölgemiz (Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası), Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firmayla 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016' listesinde yer aldı." ifadesi kullanıldı.

-"Bölgemiz Türkiye sanayinin ve ihracatının en güçlü lokomotifi haline geldi"

Türk sanayisinin, coğrafik olarak Türkiye'nin etrafındaki tüm olumsuzluklara, finansman zorluklarına, kur dalgalanmalarına rağmen azim ve kararlılığını koruduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırma verilerine göre, sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında artarken, toplam ihracatı da yüzde 3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi. Sürdürülebilir kalkınma yolunda Türkiye sanayinin ve ihracatının en güçlü lokomotifi haline gelen bölgemizden Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 listesinde yer almayı başaran tüm üye firmalarımıza, ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyarak Türkiye’yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri yapma yolunda başarılarının artarak devam etmesini temenni ederiz."