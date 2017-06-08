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İSO 500'e AKİB üyesi 86 firma girdi

- AKİB Koordinatör Başkanı Arslan: - "Tüm zorluklara rağmen üstlerine düşen görevi layıkıyla yaparak Türkiye ihracatına, üretimine ve gelişimine katkıları yadsınamayan AKİB'li ihracatçıların bu başarısı bizleri çok mutlu etti"

İSO 500'e AKİB üyesi 86 firma girdi

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, Birlik üyesi 86 firmanın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğini belirterek, "Yaşanan krizlere, küreselleşen dünyamızdaki rekabete ve tüm zorluklara rağmen üstlerine düşen görevi layıkıyla yaparak Türkiye ihracatına, üretimine ve gelişimine katkıları yadsınamayan AKİB'li ihracatçıların bu başarısı bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

Türk ekonomisinin nabzını tutan ilk 500 firma arasında 86 AKİB üyesinin bulunduğunu belirten Arslan, bu başarının kendilerini ve bölgeyi gururlandırdığını vurguladı.

Listede yer alan AKİB üyesi 86 firmanın 2015 yılındaki toplam ihracatının 3 milyar 564 milyon dolar olduğunu, 2016 toplam ihracatının ise yüzde 25,7 düşüşle 2 milyar 648 milyon dolara gerilediğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomisindeki daralma, paritede yaşanan kayıplar, emtia fiyatlarındaki gerileme, Ortadoğu coğrafyasında yaşanan siyasi ve iç karışıklıklar, Rusya ile yaşanan sıkıntılı süreç, görülüyor ki AKİB ihracatçısını olumsuz yönde etkilemiştir ancak son aylarda genel AKİB ihracatında yaşanan gözle görülür yükselişe paralel olarak, İSO 500 listesinde yer alan AKİB ihracatçılarımızın da ihracata katkısı çok daha artacaktır. İhracat bu ülkenin can damarıdır. Yaşanan krizlere, küreselleşen dünyamızdaki rekabete ve tüm zorluklara rağmen üstlerine düşen görevi layıkıyla yaparak Türkiye ihracatına, üretimine ve gelişimine katkıları yadsınamayan AKİB'li ihracatçıların bu başarısı bizleri çok mutlu etti."

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut ArslanAkibMersin
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