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İSO 500'e KİB üyesi 9 firma girdi

- KİB Koordinatör Başkanı Sevinç: - "Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda üyemiz firmanın bu listede yer almasını arzu ediyorum" - "Fındık ihracatçıları olarak hedefimiz fındığımızın en az yüzde 80'ini işlenmiş olarak ihraç edebilmek ve katma değerin ülkemizde kalmasını sağlamaktadır"

İSO 500'e KİB üyesi 9 firma girdi

ORDU (AA) - Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Karadeniz İhracatçıları Birliğine (KİB) üye 9 firma yer aldı.

Karadeniz İhracatçıları Birliği (KİB) Koordinatör Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016" araştırmasının sonuçlarının kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ firmasının ilk sırada yer aldığı listede, 6'sı fındık ve mamulleri sektörü olmak üzere toplam 9 KİB üyesi firmanın yer aldığını belirten Sevinç, "Listede yer alan birliğimiz üyesi firmaları tebrik ediyor, bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda üyemiz firmanın bu listede yer almasını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Sevinç, fındık ihracatının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fındık ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında en önemli yeri tutan ve yüzde yüz Türkiye orijinli olarak hiçbir ithal girdisi olmadan ihraç edilen bir üründür. Türk fındık sanayicisi fındığın sadece işlenmemiş iç fındık olarak ihraç edilmesi yerine yüksek katma değerli işlenmiş fındık ihracatına da çok büyük önem vermektedir. Devletimizin fındıkla ilgili politikalarının oluşturulmasında bu durumu geçmişte olduğu gibi gelecekte de göz önünde bulundurmaya devam edeceğine umuyoruz."

Sevinç, fındık ihracatçıları olarak hedeflerinin fındığın en az yüzde 80'ini işlenmiş olarak ihraç edebilmek ve katma değerin Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu da belirtti.

2016 yılı İSO 500 listesinde yer alan Karadeniz İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalar ise şöyle:

"Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. AŞ, Durak Fındık San. ve Tic. AŞ, Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. AŞ, Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Dimes Gıda San. ve Tic. AŞ, Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti, Ulusoy Un San. ve Tic. AŞ, Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti."

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Anahtar Kelimeler:
Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiIso
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