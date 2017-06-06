İSO 500'e Sakarya'dan 26 firma girdi

SAKARYA (AA) - Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Sakarya'dan 26 firma yer buldu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) gerçekleştirilen, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

Sakarya'nın bu yıl 9'u kamu olmak üzere kentte faaliyet gösteren toplam 26 firma ile Türkiye'nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını aktaran Kösemusul, şunları kaydetti:

"Sakarya'mızı, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında ilk 5'e taşıma hedefimiz doğrultusunda hızlı ve gayretli ilerleyişimiz sürüyor. Sakarya'mız ve ülkemizin gelişmesi için azmimiz hiç tükenmeyecek. Firmalarımızın Türk ekonomisi adına önem taşıyan böyle bir çalışmada elde ettikleri başarı da gururumuz oluyor."

İSO araştırmasına göre Türkiye’nin ikinci en büyük 500 firması sıralamasında yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayan Kösemusul, "Sakarya'mızda işletmelerimiz uluslararası ekonomi piyasasında önemli birer rakip haline geldi. Kurumsal ve vizyon sahibi firmalarımızın artması için önceliğimiz olan nitelikli istihdam ve Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bugün baktığımızda daha çok çalışma daha çok üretme zamanı." ifadelerini kullandı.