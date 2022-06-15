İSO 70 yıllık şirketlere plaket verdi

Türkiye’nin en köklü ve en güçlü sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası (İSO), kuruluşunun 70.yılını düzenlediği özel bir Gala Gecesi ile kutladı. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 70.Yıl Gala Gecesine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ile Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ile birlikte İSO Yönetim Kurulu ve Meclis başkanlık Divanı üyeleri, birçok oda ve sivil toplum kuruluşu başkanı, İSO Meclis ve Meslek komitesi üyeleri ile sanayiciler, iş ve medya dünyasından isimler katıldı.

İSO 70. Yıl Gala Gecesi’nde, odanın kurulduğu 1952 yılından bu yana üyesi olan 70 yıllık 12 sanayi kuruluşuna plaket takdim edildi. Plaket alan kurumlar, Doğanlar Mobilya Grubu, Elit Çikolata, Güven Boya, İstanbul Kraft Torba, Kendir ve Keten, Konbaş Ambalaj, MobilOil, Santafarma İlac, Tekta Deri, Şişecam, Unilever Turkiye ve Ülker Bisküvi’den oluştu.

Gala Gecesinde, 20 yıl ve üzeri İSO Meclis Üyeliği yapmış olan sanayicilere de plaket takdim edildi. Bu kapsamda 30 yıl üzeri İSO Meclis Üyelikleri nedeniyle İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, C. Tanıl Küçük, Ömer Dinçkök ve Memduh Hacıoğlu birer plaket aldı. Plaket verilen diğer Meclis üyeleri de Engin Koyuncu, Mahmut Mahir Kuşçulu, Halil Demirkaya, Hüsamettin Kavi, Mehmet Büyükekşi, Günaydın Yirmibeşoğlu, Muammer Yüceler, A. Fikret Evyap (adına Mehmed Evyap), Halit Narin, Zeynep Bodur Okyay, Nurettin Çetinkaya, Nazif Niyazi Öztürk, Fikret Tanrıverdi, Celal Çiçek, Abdülbaki Kuriş ve Ali Coşkun’dan (adına Osman Yıldırım Çoşkun) oluştu.

Bahçıvan: “Nitelikli eğitimle gençlerle güçlü bağ kuruyoruz”

Gala Gecesi’nin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun 1952 yılında 750 öncü sanayicinin attığı ulvi adımla başlayan yolculuğunun sürekli artan başarı ve ilerlemelerle bu sene 70’inci yılına kavuştuğunu vurguladı. İSO’nun başından itibaren bir aile, bir ekip ruhuyla hareket ederek geçen 70 yılda Türkiye’nin en güçlü ve köklü kurumu olmanın yanı sıra marka değeri ve güvenilirliği yüksek bir kurum haline geldiğinin altını çizen Bahçıvan “Türkiye’nin üretim hayatını ve ekonomisini geliştirerek, milletimizin refahını artırarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasını sağlamak da biz sanayicileri var ediyor, bugünlere getiriyor. Sanayicilik bir aşk, sanayicilik bir tutku, sanayicilik bir emek, sanayicilik bir hayat tarzı, sanayicilik millet sevgisi ile eşdeğerdir bizim için. Bu hisleri, duyguları yaşam biçimi haline getirmek hiç kolay değil. Bunu başarabilmek sabırlı olmayı, ısrar etmeyi, hatta bazen kavga etmeyi, kimi zaman en sevdiklerinizi bile karşınıza almayı gerektirebilir. Bunların her biri, sanki zoru çözmek, başarıya ulaşmak için önünüze konan bariyerler. İSO da bu tutkuların, bu felsefenin, bu hayat çizgisinin bir simgesi, bir markası, bir bileşeni… Ve nihayet bütün bu kavramların, en usta öğreticilerden öğrenildiği bir Sanayi Okulu. 70. Yılını kutlayan Odamızı kuran, Türk sanayine büyük hizmetleri geçmiş, bütün sanayici büyüklerimizi yöneticilerimizi, çalışanlarımızı bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olanlara da mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

Çağdaş ve mutlu bir geleceğe doğru ilerlemenin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğini vurgulayan Bahçıvan “Şuna yürekten inanıyorum ki; gelecek nesillere bırakabileceğimiz her bir deneyim, gelecek nesillere verebileceğimiz yurt sevgisi ve üretimden itibar kazanma aşkı, üretimden kaynağını alan duyguyu onlarda yeşertmek, herhalde bugün bu salonu dolduran tüm sanayicilerimizin duyduğu, duyacağı en büyük mutluluk olmalı. Gençlerimizin, gelecekte de ülkemizi birikimleriyle, düşünceleriyle zenginleştireceklerine, nitelik katacaklarına inanmak gelecek adına bizi umutlandırıyor…. İşte bu gençlerimiz sayesindedir ki ülkemizden ümidimizi kesmeyeceğiz... Global olacağız ama değerlerimize, bu toprakların bize kazandırdıklarına azim ve kararlılıkla sahip çıkacağız” dedi.

Özer: “İSO’nun kalbimde özel bir yeri var”

MEB Bakanı Mahmut Özer de İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, “İSO, kalbimde özel yeri olan bir oda. Üç buçuk yıl önce İSO Başkanı ve İTO Başkanı ile birlikte kronik bir problem olan mesleki eğitimin güçlendirilmesi için bir adım attık. İstanbul'daki meslek liselerinde yakılan bu meşalenin 81 ile yayılmasıyla ortaya bambaşka bir hikaye çıktı. Meslek liseleri yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. İSO'nun 70'inci yıl dönümünü kutluyorum. 1952 yılında başlamış olduğu yolculukta, gelmiş olduğu mesafeleri görmek gerçekten çok büyük mutluluk veriyor, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor, ülkenin her ne kadar bu günlerde zorluklar geçirse bile birlik, beraberlik içerisinde bu türbülansları da atlatabileceğine inancımızı daha çok perçinliyor” dedi.

Okyay: “Türkiye’nin iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı var”

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da “İSO’nun ve sanayimizin geleceği için bugün buradan ayrılırken hepimizin belleklerinde bir soru ile ayrılmasını bekliyorum, yarına nasıl bir hikaye bırakacağız? Herkes için fırsatlar yaratmak şimdi her zamankinden daha kritik hale geldi. İşin gerçeği şu ki; bugünün dünyasında değişen şartlara uyum sağlamayı öğrenen, yeni düşüncelere kapısı açık, cesur davranan, ekosistemleri koruyan, sosyal adalet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi değerlere önem veren daha fazla işletmeye ihtiyaç var. Türkiye’yi arzu ettiğimiz noktaya taşımak iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, akıllı ve parlak gençlerimizin elinde. Onlara burada daha iyi bir gelecek sunmak için çabalamalı ve hayattan öğrendiklerimizi, başarılarımızı, hatalarımızı ve bunlardan çıkardığımız dersleri, tecrübelerimizi onlarla paylaşarak daha kalkınmış ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Bunun içinde günceli doğru okumamız gerekiyor. Şu an küresel ekonomi ve ticarette statükonun değiştirilip yeniden dizayn edilme çabalarına tanık oluyoruz. Yeni denge modeli denilen bu süreçte 3 temel kavram öne çıkıyor. Bunlar, lokalleşme, ürün değil deneyime odaklı iş modeli ve küresel düşünerek aynı zamanda yerel hareket edebilme adaptasyon yetisi. Bu üç kavrama da en iyi uyum sağlayabilecek ülkelerin başında aslında, kanımca Türkiye geliyor” dedi.

Yerlikaya: “İSO’nun emekleri büyük”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “Yarını daha güçlü bir Türkiye inşa etmenin anahtarı, üretmek, üretmek, üretmek. Ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 35’ini, katma değerin yüzde 49’unu ve istihdamın yüzde 36’sını karşılayan İSO’nun bu gayede emekleri büyük. Yetmiş yıllık deneyimle İSO, ülke ekonomisinin kalkınmasına sağladığı katkıya ve üreticilere yol göstermeye devam edecek” dedi.

Galaya katılan TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu da “İSO, Türkiye’de sanayinin asli temsil makamı olma sorumluluğunu yerine getiren bir kurum oldu. Ülkemizde üretilen 4 bin farklı sanayi ürününün yüzde 46’sında ya birinci ya da ikinci, üçüncü büyük üretim kapasitesine sahip durumda. Sorunları dile getirmekle kalmıyor, çözüm önererek hayata geçiriyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması ile benzersiz bir kaynak sunarak kamudan özel sektöre herkese ışık tutuyor. Pek çok alandaki çalışmalarla sanayiye yeni ufuklar kazandırıyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay nezdinde geçmişten bugüne İSO’ya büyük emek verenleri yürekten kutluyorum” dedi.

GSL öğrencileri koro dinletisi yaptı, Candan Erçetin konser verdi

Gala Gecesinde ayrıca İSO’nun MEB ile iş birliğinde hayata geçirilen İSO Mesleki Eğitim İş birliği Projesinin (İSO MEİP) önemli kollarından olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri koro dinletisi gerçekleştirdi. İSO’nun 70. Yıl Filmi’nin de izlendiği gecede, plaket töreninin ardından Gala Gecesi Candan Erçetin’in konseri ile tamamlandı.