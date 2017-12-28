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İSO Arabuluculuk Merkezi 1 Ocak'ta hizmete başlıyor

- İstanbul Sanayi Odası Arabuluculuk Merkezi 1 Ocak 2018 itibarıyla hayata geçiriyor - İSO bünyesinde kurulacak Merkez'de, İSO üyelerinin mahkemelerde sonuçlanması için bir buçuk yıla kadar beklediği iş anlaşmazlıklarının hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor

İSO Arabuluculuk Merkezi 1 Ocak'ta hizmete başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerinin mahkemelerde sonuçlanması için bir buçuk yıla kadar beklediği iş anlaşmazlıklarını hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla İSO Arabuluculuk Merkezi'ni Oda bünyesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla hayata geçiriyor.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda üyesi sanayicilerin gerek kendi aralarında gerekse üçüncü kişi ve kurumlarla yaşayacakları anlaşmazlıkları çözmek amacıyla oluşturulan İSO Arabuluculuk Merkezi, oda bünyesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Mahkemelerde sonuçlanması bir buçuk yıla kadar uzayan iş davalarının sadece bir günde çözüme kavuşturulması, böylece sanayicilerin zaman ve maliyet tasarrufu elde etmesinin hedeflendiği Merkez'de başvuran taraflar eşit haklara sahip olacak, bağımsız ve tarafsız arabulucu hukukçular görev yapacak.

İSO Arabuluculuk Merkezi ile ticari, işçi-işveren, aile, tüketici, marka patent ve kira uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması amaçlanırken, sanayiciler, sorunların çözümü için mahkeme harcı, tebligat, bilirkişi, keşif gibi ücretler yerine sadece arabuluculuk ücreti ödeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
İSO Arabuluculuk Merkeziİstanbul Sanayi Odası
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