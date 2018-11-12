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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masası'na konuk olacak

- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yarın AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masası'na konuk olacak
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Bahçıvan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıİSO Başkanı Erdal Bahçıvan
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