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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,3 oldu

- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,3 seviyesinde gerçekleşti

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,3 oldu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,3 seviyesinde gerçekleşti.

İSO, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre martta İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart endeksi, güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti.

İyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa'daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'da büyüme güç kazandı.

ABD'de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artarken, Çin'deki aktivite de Haziran 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda arttı.

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IhracatİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi
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