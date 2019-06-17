İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,9 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan Türkiye İhracat İklim Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Açıklamada, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği hatırlatıldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, nisan ayında 52,2 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin mayısta 51,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel ekonomik koşulların göreli olarak zayıf kaldığı mayısta, Türk imalatçılarının da temel ihracat pazarlarının çoğunda büyüme yavaşladı veya yatay seyretti. Bunun sonucunda ihracat koşullarındaki iyileşme ivme kaybetti. Mayıs ayındaki yavaşlama görünümünün arkasındaki temel faktörlerden biri, Türkiye’nin imalat sektörü ihracatının yüzde 5'ini yaptığı ABD'de büyümenin hız kesmesi oldu. ABD'deki ekonomik aktivite, mayıs ayında oldukça hafif artış kaydetti ve bu artış son 3 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde daha düşük oranlı büyüme kaydedildi. Bu yılın başından itibaren birçok Avrupa ekonomisinde de büyüme yavaşlama sergilemişti. Mayıs ayında da büyüme ılımlı düzeyde gerçekleşti."





- Almanya'nın üretiminde ılımlı düşüş





Açıklamada, Türk imalat sektörü ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da da özel sektör üretiminin son 3 ayın en yüksek oranında arttığı, bununla birlikte imalat sektörünün daralma eğilimini sürdürdüğü, İngiltere, Fransa ve İspanya'da talebin ılımlı iyileşme kaydettiği, İtalya'daki ekonomik aktivitenin önceki aya göre yatay seyrettiği aktarıldı.

Polonya ve Mısır gibi Türk imalat sektörü ürünleri için önemli diğer ihracat pazarlarında da üretimin düşüş gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Mısır'da ekonomik aktivitenin gerilemesine karşılık Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer Orta Doğu ekonomilerinde güçlü büyüme görünümü devam etti. Çin'de talep koşullarındaki iyileşme, mayısta son 3 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Diğer önemli Asya ekonomilerinden Hindistan ve Japonya'da büyüme hızı düşük kaldı ve nisan ayına kıyasla çok az değişiklik gösterdi." denildi.

Açıklamada, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları kaydetti:



"Son dönemde Türk imalatçıları ihracat pazarlarına daha fazla odaklanmaya çalışıyor. Ancak global ekonomik koşullar zayıf kalmaya devam ederken, bu gelişmeler Türkiye'nin kilit ihracat pazarlarındaki büyümeyi de sınırlıyor. Öte yandan, Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki rekabetçi avantajı, küresel ekonomideki yavaşlamanın olumsuz etkilerini bir ölçüde telafi edebilecektir."



