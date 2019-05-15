İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 52,2 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, nisanda 52,2 seviyesinde gerçekleşerek pozitif seyrini sürdürdü.

İSO tarafından Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 52,2 oldu. Endeks, mart ayında 52,3 düzeyinde gerçekleşmişti.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altında kalan değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği endeks sonuçları, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde nisanda da pozitif bir seyir izlendiğini ortaya koydu. İhracat talebindeki bu güçlenmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi, 6 yılı geride bıraktı.





- Talep Avrupa'da canlandı, ABD'de yavaşladı





Sonuçlara göre, kilit Avrupa pazarları, son dönemdeki ılımlı yavaşlamanın ardından nisanda büyümenin canlanmaya başladığına yönelik belirtiler gösterdi.

Almanya'da ekonomik aktivitedeki genişleme, martta son 69 ayın en düşük hızında gerçekleştikten sonra nisanda hafif ivmelenme kaydetti. Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta da üretim mart ayındaki yatay seyrin ardından ikinci çeyreğin başında hafif çapta iyileşme gösterdi. Fransa ise büyüme patikasına geri döndü.

Avrupa'da zayıflığın devam ettiği bölgeler arasında ekonomik aktivitenin daralma gösterdiği İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti yer aldı.

ABD'den gelen talep ise nisan ayında yavaşlamaya devam etti. Aktivite üst üste ikinci ay ivme kaybederek nisanda yaklaşık son 2 yılın en düşük büyüme temposunu sergiledi. Hem dünyanın en büyük ekonomisi hem de Türk imalat ihracatının en önemli pazarlarından biri olarak ABD'deki ekonomik trendlerin, Türk ihracat siparişleri üzerinde kuvvetli etkisinin bulunduğu görüldü.







- BRIC'te talep koşulları iyileşti





Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'da imalat üretimi Ekim 2016'dan beri ilk kez küçülme kaydetti. Orta Doğu ise ihracat iklimi açısından en güçlü alanlardan biri olma özelliğini korudu. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'da petrol dışı ekonomik aktivite, mart ayına göre hızlanarak belirgin bir büyüme gerçekleştirdi.

Bu arada Mısır, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından büyüme patikasına dönüş yaptı. BRIC ülkelerinin tamamında talep koşulları nisanda iyileşme gösterdi. Bu ülkelerin arasında Türk imalat sektörü ihracatına en büyük katkı, üretimin güçlü bir şekilde artmaya devam ettiği Rusya'dan geldi.

Açıklamada İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin nisan sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Türk ihracatçıları, bazı Avrupalı ticaret ortaklarında son dönemde yaşanan yavaşlamanın nisan ayında duraksamasıyla rahatlarken, ilk çeyrek boyunca görülen ivme kaybının tamamen geride kalmış olmasını ümit edecek. Anketin görece olumsuz tarafında ise ABD'deki büyümenin daha da yavaşlaması ve dünyanın en büyük ekonomisindeki bu zayıflığın küresel ticaret akımları üzerindeki potansiyel etkileri yer alıyor."