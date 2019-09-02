İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 48 seviyesine yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı.



Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 46,7 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI, geçen ay 48 seviyesine yükseldi. Sektörün faaliyet koşullarında halen yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye İmalat PMI, Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi.



Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı.

Benzer şekilde, üretim de ağustosta hız kaybetti. Gelecek aylarda üretimin artma potansiyeline bağlı olarak bazı firmaların ağustosta istihdamı artırdığı gözlendi. Genel olarak personel seviyesi, 12 aylık yavaşlamanın ardından yataya yakın bir seyir izledi.



Firmaların girdi maliyetleri enflasyonu da belirgin bir düşüş kaydetti ve girdi maliyetlerindeki artış hızı Eylül 2016'dan beri en sınırlı düzeyde gerçekleşti. Genel olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde kaydedildi ve üst üste üçüncü ay yavaşlama kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni siparişlerde son 1,5 yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor. Bu iyimserliğin işe alım planlarını da etkilediği ve üretimin önümüzdeki aylarda artacağına yönelik beklentilerin yansıması olarak imalatçıların istihdam düzeyini koruduğu görülüyor. Öte yandan, imalat sektörünün küresel ölçekte yaşadığı sıkıntıların etkisiyle yeni sipariş almak konusunda zorlukların devam etmesi muhtemel."





- İstanbul İmalat PMI, ağustosta 49,6 oldu





Bu arada, temmuzda 49,6 olarak gerçekleşen İSO İstanbul İmalat PMI ise ağustosta değişim göstermedi. 49,6 seviyesinde gerçekleşen İSO İstanbul İmalat PMI, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok ılımlı düzeyde bir yavaşlamanın yaşandığına işaret etti.

Endeksin temmuz ve ağustos aylarında aldığı aynı değer, 13 aylık dönemin en yüksek düzeyi olarak kayda geçti. Siparişler yönünden olumlu haberlerin geldiği ağustosta, hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri artış kaydetti.

Toplam yeni siparişlerde son bir yılı aşkın sürede ilk kez büyüme gerçekleşti. Anket katılımcıları, bu durumun müşteri talebindeki iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.



