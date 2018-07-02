İSO Türkiye PMI haziranda 46,8 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 46,8 oldu.



İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Haziran 2018 raporları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayıs ayında 46,4 olarak ölçülen Türkiye İmalat PMI endeksi haziran ayında 46,8 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti.

Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. Hem iç hem de dış kaynaklardan alınan yeni siparişlerdeki yavaşlama haziran ayı sonuçlarında etkili oldu. İmalat sektöründe üretim de ikinci çeyreğin son ayında ivme kaybetti.

Gerek yeni siparişlerdeki yavaşlama gerekse üretimdeki hız kaybı önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Anket katılımcıları; yeni siparişlerdeki yavaşlamanın talep kaynaklı gelişmelerden, üretimdeki yavaşlamanın piyasa koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

İstihdam endeksi 50,0 eşik değerinin altında gerçekleşmekle birlikte önceki aya göre hafif toparlanma gösterdi. Fiyat cephesinde, döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle artan maliyet yükleri Türk imalat sektörünün girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışa neden oldu.

Mayıs ayına göre hafif gevşemekle birlikte nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kaydedildi. Anket verileri nihai ürün fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarına kıyasla düşük kaldığını ve imalatçıların maliyetlerdeki artışın bir kısmını yüklendiklerine işaret etti.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerine ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, "Son PMI verileri Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşullarının ikinci çeyreğin sonunda da devam ettiğine işaret etti. Bu gelişme özellikle üretim ve yeni siparişlerdeki hız kaybından kaynaklandı, ancak üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Döviz kuru gelişmelerin yansıması olarak enflasyonist baskılar güçlü düzeyde kaldı." ifadelerini kullandı.





- İstanbul İmalat PMI haziran ayında 49,5 oldu







Geçen mayısta 47,4 olarak ölçülen İSO İstanbul İmalat PMI da haziranda 49,5 düzeyine yükseldi. Anket verileri, İstanbul imalat sektöründe devam eden yavaşlamanın haziranda nisandan beri gözlenen en ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Haziran verileri, toplam yeni siparişler ve ihracatta yavaşlamanın önceki aya göre hafifleyerek devam ettiğini gösterdi.

İmalat üretiminin son üç ayda ilk kez olacak şekilde büyümesi anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kaydedildi. Firmalar kapasiteyi artırmak amacıyla istihdam düzeyini ikinci çeyreğin sonunda artırdı. Firmalar birikmiş işlerini haziranda azaltmaya devam etti. Maliyet baskıları da haziranda artışını sürdürdü.



