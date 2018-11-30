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İSO'da başkan yardımcılığına Serdar Urfalılar seçildi

- İSO Başkan Yardımcılığı görevine İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yapan Serdar Urfalılar getirildi

İSO'da başkan yardımcılığına Serdar Urfalılar seçildi
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) başkan yardımcılığı görevine İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yapan Serdar Urfalılar seçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle İSO Meclis Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Hasan Büyükdede’nin yerine gelecek üye için seçim yapıldı. Yapılan seçimde İSO Meclis Başkan Yardımcılığı'na İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Serdar Urfalılar gelirken, Urfalılar'dan boşalan yere ise Kemal Karabel seçildi.

2005 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan 46 yaşındaki Serdar Urfalılar, kalıp ve iskele sistemleri konusunda faaliyet gösteren URTİM’in yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Urfalılar, 2007 yılından bu yana da İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yapı Malzemesi Komite Başkanlığı ile Kalıp ve İskele Derneği Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Urfalılar, Erdal Bahçıvan’ın başkan olduğu birinci dönemde Zeynep Bodur Okyay ile beraber meclis başkanlık divanı üyeliği görevini yürüttü. Urfalılar, geçen dönem yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlendi.


- "İSO, benim için bir okul oldu ve buradan çok şey öğrendim"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Urfalılar, İSO'ya girdiğinde en genç meclis üyesi, bu seçimlerde de bugüne kadar meclis başkan vekilleri arasında en genç başkan vekillerinden biri olduğunu belirterek, İSO'nun kendisi için bir okul olduğunu ve buradan çok şey öğrendiğini kaydetti.

Urfalılar, İSO'da meslek komite başkanlığı, meclis üyeliği, meclis başkanlık divanı üyeliği, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğunu, her görevi seve seve yaptığını, verilen göreve de layık olmaya çalışacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
IsoSerdar Urfalılar
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