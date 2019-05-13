Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ÇDMB food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu

- İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarının korunması amacıyla çıkarılan, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğunu içeren yasa yürürlüğe girdi

İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu
banner17

MADRİD (AA) - İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarını korumaya yönelik hazırlanan ve şirketlere, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğu getiren yasa yürürlüğe girdi.

Sosyalist azınlık hükümetinin girişimiyle mart ayında mecliste kabul edilen "çalışma saatleri kontrol yasası" uygulanmaya başlandı. Günümüzde birçok şirkette zaten uygulanan işe giriş-çıkışlarda kart basma sistemi İspanya'da zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yasanın çıkarılmasında, ülkedeki istatistiklere göre çalışanların fazla mesailerinin yarı yarıya bir oranla ödenmemesi ve bundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaşadığı kayıplar ile işçi sendikalarının fazla mesailerle ilgili talepleri etkili oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Magdalena Valerio, alışma süreci dikkate alınarak yeni uygulamanın ilk aylarında esnek davranılacağını açıkladı. Yasaya uymayan şirketlere 626 ila 6 bin 250 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

İspanya'da işçi kanununa göre çalışanlar yılda en fazla 80 saat fazla mesai yapabiliyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre 2019'un ilk üç ayında çalışanlar toplam 5,67 milyon saat fazla mesai yaparken, bunun 2,6 milyonun ücretinin ödenmediği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çalışma SaatleriFazla Mesainin ödenmesiİspanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5