İspanya'da işsizlik rakamları 2019'a kötü başlangıç yaptı

MADRİD (AA) - İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (INE) bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA), 2019'un ilk çeyreğinde ülkede işsiz sayısının 49 bin 900 arttığını ve toplamda 3 milyon 354 bin 200'e çıktığını açıkladı.

EPA'nın basınla paylaştığı 2019'un ilk çeyreğine ait rakamlara göre, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 14,7 oldu. İspanya'da 12 yıl aradan sonra 2018'in ikinci çeyreğinde elde edilen 19,5 milyon çalışan sayısının 2019'un ilk çeyreğinde düşerek 19 milyon 471 bin 100'e gerilediği görüldü.

EPA açıklamasında, istihdam azalmasının 93 bin 400 olduğu belirtilirken, ülkede 25 yaş altı genç işsizlik oranının da yüzde 33,5'ten yüzde 35'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yılın ilk çeyreğinde İspanya'da tüm bireyleri işsiz olan hane sayısının 35 bin 900 artarak, 1 milyon 89 bin 400'e ulaştığı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Yunanistan'ın ardından işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke İspanya olarak biliniyor. 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 26,94'e kadar çıkan işsizlik oranını yüzde 14'lere kadar indirmeyi başaran İspanya'da mevcut durumda en önemli sorun, her 10 iş sözleşmesinden 6'sının 6 aydan az, geçici olması olarak gösteriliyor.

Siyasi istikrarsızlığın da yaşandığı İspanya'da 28 Nisan'da erken genel seçim yapılacak.



