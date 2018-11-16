Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım

İspanya'da rekor kamu borcu

- Eylül ayı rakamlarına göre İspanya'nın kamu borcu 1 trilyon 174 milyar 917 milyon avroya ulaştı

İspanya'da rekor kamu borcu
banner17

MADRİD (AA) - İspanya'nın eylül ayı rakamlarına göre kamu borcu, 1 trilyon 174 milyar 917 milyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre kamu borcu ağustos ayına göre eylülde 11 milyar 819 milyon avro artarak, toplamda 1 trilyon 174 milyar 917 milyon avroya ulaştı.

Ağustos ve eylülde art arda artış gösteren kamu borcu tarihi bir rekor kırdı. Kamu borcu son olarak en üst seviyeye 1 trilyon 163 milyar avro ile geçen haziran ayında çıkmıştı.

Eylül ayı rakamlarına göre İspanya'daki kamu borcu Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 98'ine denk gelirken, hükümetin 2018 yılı hedefi yüzde 97,6 olarak biliniyor.

Ülkedeki kamu borcunun büyük bölümünü (944 milyar 677 milyon avro) uzun vadeli borçlar oluşturuyor.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İspanyaKamu BorcuRekor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1