İspanya'daki terör saldırısına tepkiler

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Barselona'da gerçekleştirilen terör saldırısına kınıyor, terörün her türlüsünü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan Zeytinoğlu, kimi zaman bir intihar bombacısı, kimi zaman ise bir kamyon ya da araba kullanılarak yapılabilen bu tür saldırıların hedefinin insanları ve toplumları korkuyla paralize etmek ve insanlar arasındaki güven ve özgürlük ortamını yok etmek olduğunun altını çizdi.

Terörün amaçlarına ulaşmasına izin vermemek ve bu tür eylemlerde masum insanların hayatlarını kaybetmesini önlemek için tüm devletler arasında etkin ve güçlü bir iş birliğinin şart olduğunu belirten Zeytinoğlu, "BM ve AB gibi kuruluşlar nezdinde tüm devletleri terörle mücadeleye birincil önemi vermeye ve bu alanda etkili olacak her türlü ortak önlemi almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.