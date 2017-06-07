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İspanya'nın iflasın eşiğindeki 6. büyük bankası 1 avroya satıldı

- "İş yapamaz" ilan edilen İspanya'nın 6. en büyük bankası Popular, 1 avroya Santander bankası tarafından satın alındı - Popular bankasının müşterilerinin banka hesapları devlet güvencesinde olmasına rağmen yaklaşık 300 bin hissedar tüm yatırımlarını kaybetti

İspanya'nın iflasın eşiğindeki 6. büyük bankası 1 avroya satıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın 6. büyük bankası olan Popular, iflasın eşiğine gelince 1 avroya Santander bankası tarafından satın alındı.

Son 8 gündür sürekli düşüşlerle hisseleri yüzde 50'den fazla kayba uğrayan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İspanya Banka Yeniden Yapılandırma Fonu (FROB) tarafından dün akşam "iş yapamaz" ilan edilen Popular bankasının yüzde 100'ü 1 avro karşılığında Santander bankasına geçti. Ülkenin en büyük bankası olan Santander, Popular bankasını kurtarmak için 7 milyar avroluk sermaye artışına gitmeyi planladığını açıkladı.

AMB, Popular bankasının kurtarılma operasyonunda devlet yardım fonunun hiçbir şekilde kullanılmamış olmasına dikkat çekerken, İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da kamu kaynakları kullanılmadan satışın sona ermesini "iyi bir çıkış" olarak değerlendirdi. Avrupa Komisyonu kaynakları da "iflası önlenemez" olarak gösterdikleri Popular bankasının Santander'e devrine destek verdiklerini belirttiler.

Bu arada AMB'nin müdahale ettiği ilk banka olarak gösterilen Popular'ın İspanya ve Portekiz'deki 17 milyon müşterisinin banka hesaplarının devlet güvencesinde olduğu ancak geçtiğimiz mart ayı sonu itibariyle 305 bin 152 olarak belirtilen hissedarlarının tüm yatırımlarını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu da (CNMV), Popular bankasıyla bağlantılı borsadaki tüm işlemleri durdurma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıBanka PopularIflasİspanya
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