Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar avroya ulaştı

- Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez: - "Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar avroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor"

İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar avroya ulaştı
banner17

MADRİD (AA) - Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiklerini belirtirken son 8 yıllık süreçte İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımların 10 milyar avroyu bulduğunu kaydetti.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri, görevine yeni başlayan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ile tanışma amaçlı buluşmada bir araya geldi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen buluşmada konuşma yapan Büyükelçi Erginay, son yıllarda büyüyen bir ivme kazanan ikili ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Erginay, İspanyol iş adamlarına yardımcı olabilmek için kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez ise Türkiye'de yaşanan ekonomik çalkantıların geçeceğine inandıklarını, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

2011 yılında kurulan Oda'nın kısa zamanda 110 üyeye ulaştığını aktaran Gonzalez, son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımın 10 milyar avroyu bulduğunu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketinin de Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) Madrid Direktörü Numan Çizmecioğlu da İstanbul-Madrid uçuşlarının tekrardan günde 3 sefere çıkacağı müjdesini İspanyol iş adamlarına verdi. Çizmecioğlu, Madrid'den yerel saatle 14.35'te kalkacak 3. seferin ilk uçuşunun, havacılıkta yaz sezonunun başlangıcı sayılan 31 Mart'ta olacağını duyurdu.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İspanyol Iş InsanlarıTürk-İspanyol Sanayi Ve Ticaret OdasıTürk-İspanyol Sanayi Ve Ticaret Odası Başkanı Esther GonzalezTürkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5