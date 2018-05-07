İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nden İZTO'ya ziyaret - Büyükelçi Naeh: - "Bizler iki ülke arasında yeni iş birlikleri yapılmasının son derece önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle altyapı, enerji ve inşaat gibi sektörlerde ortak yatırımlar yapılması iki ülkenin faydasına olacaktır"

İZMİR (AA) - İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Türkiye ile İsrail arasında yeni iş birlikleri yapılmasının önemini vurgulayarak, özellikle altyapı, enerji ve inşaat gibi sektörlerde ortak yatırımlar yapılmasının iki ülkenin faydasına olacağını belirtti.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Naeh, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti.

İzmir'de ilk ziyaretini İZTO'ya yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Naeh, İzmirli iş adamlarını İsrail'deki projelerde yer almaya davet etti.

Büyükelçi Naeh, geleceğin akıllı şehirleri konusunda da birlikte çalışılabileceğini kaydederek, "Bizler iki ülke arasında yeni iş birlikleri yapılmasının son derece önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle altyapı, enerji ve inşaat gibi sektörlerde ortak yatırımlar yapılması iki ülkenin faydasına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgener de İsrail ile İzmir arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni iş birliği alanları oluşturmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, İzmir'in Türkiye'de birçok sektörde lider konumda bulunduğunu, karşılıklı heyet ziyaretlerinin son derece verimli olacağını belirtti.

İzmir'in çok önemli fuarlara ev sahipliği yaptığını aktaran Özgener, "Dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan gelinlik ve mermer fuarlarımızda İsrailli iş adamlarını da görmek istiyoruz. Yine bu fuarlar kapsamında başlayacak ikili iş görüşmelerini, Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak bir delegasyon oluşturarak daha üst bir noktaya taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

